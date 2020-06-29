2020-06-29T14:50:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Мэр Челябинска пообещала проконтролировать, как частники дезинфицируют маршрутки

Горожане засомневались в добросовестности перевозчиков
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Челябинцы боятся заразится коронавирусом в маршруткахЧелябинцы боятся заразится коронавирусом в маршруткахФото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Челябинцы пожаловались главе города Наталье Котовой на дезинфекцию маршруток, а точнее на ее отсутствие. Жители не верят, что частники соблюдают все предписанные нормы во время пандемии коронавируса.

— Есть обращение, в том числе и через социальные сети, ко мне по поводу дезинфекции частного транспорта. Не у всех складывается впечатление, что маршрутки обрабатывают два раза в день, — сказала Наталья Котова на аппаратном совещании.

Мэр поручила проконтролировать частников.

— Пусть напишут часы обработки. Может быть, действительно дезинфицируют. Просто жители не видят. Посмотрим и убедимся в этом, — добавила глава Челябинска.

Также на совещании сообщили, что городской транспорт (трамваи, автобусы, троллейбусы) безопасен для пассажиров. Каждый день в Челябинске обрабатывают более 860 транспортных средств.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске осудили сотрудника оператора сотовой связи за распространение личных данных абонентов
ВТБ предлагает специальные условия для открытия брокерского счета покупателям сети Магнит
Для заразившихся коронавирусом на Южном Урале готовят новые койки
«Ждите, к вам приедут»: супруга челябинца, отправленного на карантин, осталась без анализа на коронавирус
В Челябинской области спасли трех рыбаков, потерявшихся в шторм
В Челябинской области рецидивист, находящийся в розыске, устроил дебош в магазине
Мэр Челябинска пообещала проконтролировать, как частники дезинфицируют маршрутки
Искали заброшенные шахты: в Челябинской области потерялись четыре туристки из Тюмени
Медика из Челябинска, попавшего под колеса сотрудницы ФСБ, отключили от ИВЛ
«Еще в пятницу смеялась на работе»: в Челябинске умерла известный журналист телевидения
В Челябинской области осудили мать, которая душила, била и морила голодом своих детей
«Задрали цену»: Челябинская область хочет отказаться от бактерицидных облучателей из Китая
Лень собирать документы и разбираться с условиями: Райффайзенбанк выяснил, почему россияне отказываются от рефинансирования
На челябинца завели уголовное дело за распространение в соцсетях фотографий несовершеннолетней
В Челябинский суд передали дело о халатности при ремонте памятника Ленину