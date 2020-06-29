Мэр Челябинска пообещала проконтролировать, как частники дезинфицируют маршрутки

29 Июнь 2020 2020-06-29T14:50:28+03:00

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Челябинцы пожаловались главе города Наталье Котовой на дезинфекцию маршруток, а точнее на ее отсутствие. Жители не верят, что частники соблюдают все предписанные нормы во время пандемии коронавируса.

— Есть обращение, в том числе и через социальные сети, ко мне по поводу дезинфекции частного транспорта. Не у всех складывается впечатление, что маршрутки обрабатывают два раза в день, — сказала Наталья Котова на аппаратном совещании.

Мэр поручила проконтролировать частников.

— Пусть напишут часы обработки. Может быть, действительно дезинфицируют. Просто жители не видят. Посмотрим и убедимся в этом, — добавила глава Челябинска.

Также на совещании сообщили, что городской транспорт (трамваи, автобусы, троллейбусы) безопасен для пассажиров. Каждый день в Челябинске обрабатывают более 860 транспортных средств.

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ИСТОЧНИК KP.RU