Мэр Челябинска пообещала проконтролировать, как частники дезинфицируют маршрутки
Челябинцы пожаловались главе города Наталье Котовой на дезинфекцию маршруток, а точнее на ее отсутствие. Жители не верят, что частники соблюдают все предписанные нормы во время пандемии коронавируса.
— Есть обращение, в том числе и через социальные сети, ко мне по поводу дезинфекции частного транспорта. Не у всех складывается впечатление, что маршрутки обрабатывают два раза в день, — сказала Наталья Котова на аппаратном совещании.
Мэр поручила проконтролировать частников.
— Пусть напишут часы обработки. Может быть, действительно дезинфицируют. Просто жители не видят. Посмотрим и убедимся в этом, — добавила глава Челябинска.
Также на совещании сообщили, что городской транспорт (трамваи, автобусы, троллейбусы) безопасен для пассажиров. Каждый день в Челябинске обрабатывают более 860 транспортных средств.
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ИСТОЧНИК KP.RU