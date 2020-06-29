В Челябинской области расширят список льготников для газификации

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:15:36+03:00

В Челябинске изменится список льготных категорий для подключения к газу. Фото: Архив КП.

Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на совещании при полпреде президента в УрФО Николае Цуканове

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Во вторник, 29 июня, в формате видеоконференцсвязи прошел личный прием граждан полномочным представителем президента РФ в УрФО Николаем Цукановым. Одной из тем стала газификация Челябинской области.

Губернатор Алексей Текслер сообщил, что в правительстве региона разрабатывается программа по расширению льготного перечня граждан, которые смогут рассчитывать на помощь властей при подключении к газу:

— Мы сейчас разрабатываем программу по определению льготных категорий. Соответственно подключение этих льготных категорий — минимум 50% оплаты. У нас есть ветераны войны, ряд других категорий, которым 100% оплачиваем сейчас. Расширяем этот перечень, идет обсуждение. Учитываем, естественно, финансовые наши возможности. Потому что это достаточно большие средства, учитывая в целом наш объем газификации.

Напомним, в этом году финансирование программы газификации в регионе выросло в полтора раза. Планируется построить 610 км сетей.

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ИСТОЧНИК KP.RU