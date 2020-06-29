«Моя жена и я рады, что остаемся в Челябинске»: «Трактор» изменил контракт с Ником Бэйленом
В своем видеообращении к болельщикам Бэйлен сказал, что соглашение еще на один сезон будет подписано, когда он приедет в Челябинск.
— Моя жена и я рады тому, что мы остаемся в Челябинске на это сезон и еще два последующих. Мы очень рады. Берегите себя и свое здоровье, — заметил Ник Бэйлен.
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Напомним, ранее «Трактор» продлил контракт с хоккеистом на два сезона. Теперь к этому сроку добавился еще год.
Ник Бэйлен считается одним из лучших «забивных» защитников КХЛ. В прошлом сезоне, несмотря на длительный больничный из-за травмы, легионер сумел забросить за «Трактор» 11 шайб. Американский защитник с белорусским паспортом играет в составе черно-белых с 2017 года. В прошлом году он был приглашен на Матч всех звезд КХЛ. В свое время Ник выступал и в составе сборной Беларуси.
— Ник – большой профессионал, его отношение к делу и рабочая этика на очень высоком уровне, он всегда хочет побеждать и быть лучшим во всем, его игровые и человеческие качества делают его очень важным игроком для «Трактора», — прокомментировал спортивный директор клуба Роман Беляев.
Ник Бэйлен остается в «Тракторе» еще на три сезона.
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ИСТОЧНИК KP.RU