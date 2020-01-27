Надеваем самое красивое и едим борщ: как живут жены хоккеистов-легионеров в Челябинске

Защитнику «Трактора» Нику Бэйлену в личной жизни повезло вдвойне. Его супруга Шелби не только обворожительная от природы блондинка, но еще и хоккеистка. Девушка выступала за американский «Баффало Бьютс» и национальную сборную родной Канады. Но два года назад завершила профессиональную карьеру и переехала к любимому в Челябинск.

Шелби Бэйлен рассказала о личной жизни семьи в Челябинске 00:00 00:00

Шелби легко откликнулась на предложение радиоведущей Алины Покровской прийти на радио «Комсомольская правда» (95.3 FM). В программе «Голы. Очки. Секунды» миссис Бэйлен рассказала о необычном хобби, гламурных русских женах и ответила на главный вопрос: как выйти замуж за хоккеиста?

С Шелби наша радиоведущая Алина Покровская познакомилась на «Матче звезд КХЛ»Фото: Андрей АБРАМОВ

ЛЮБОВЬ БЕЗ ПОДДАВКОВ

— Забавы ради мы играли с Ником в хоккей. И у меня, и у него соревновательный дух, он никогда не дает мне выиграть, что заставляет меня немного грустить, — признается она. — Каждый раз обещаю взять коньки в Россию, чтобы покататься здесь.

Шелби поддерживала супруга на «Матче звезд КХЛ»Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ник Бэйлен рассказывал журналистам, что познакомился с Шелби в коридоре спортивного общежития. Тогда она жила в Баффало по соседству с его другом.

— Ник проводил много времени в Минске (играл за местный ХК «Динамо» — прим.ред.). Его лучший друг рассказывал, обо мне: что блондинка, что играю в хоккей. Ник захотел познакомиться. Он приехал в Баффало после операции и так мы встретились. Через полтора года он сделал мне предложение. Это было во Флориде: он выложил дорожку лепестками роз, там стояли свечи — это было очень красиво. Я была очень счастлива, на пару секунд я отключилась и сказала: «Да!».

Пара поженилась в 2018 годуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

ПРОСТУШКИ НА ФОНЕ РУССКИХ

Шелби нравится Челябинск, говорит, живут в хорошем районе новостроек на Северо-Западе, рядом есть спортзал. Даже адаптироваться к российской кухне удалось.

— Все, что мы едим дома [в Америке], все продукты мы нашли и в Челябинске. Русская кухня тоже нравится: я обожаю борщ и пельмени — могу их есть постоянно. У нас есть польские корни, и пельмени напоминают похожие блюда из восточноевропейской кухни, — отмечает она.

Шелби не говорит по-русски, общается через переводчикаФото: Андрей АБРАМОВ

Бэйлен общается с женами других легионеров, особенно с супругой Эндрю Кейлофа Яни.

— Мы часто гуляем в парке Гагарина. В целом все жены хоккеистов очень милые, очень приятные в общении. Есть несколько русских девушек, которые говорят на потрясающем английском. Когда здесь была Кристина Кручинина, мы постоянно общались во время игры (в декабре 2019 года «Трактор» расторг контракт с Алексеем Кручининым, — прим. ред.). Русские женщины очень красивы. Мы, жены легионеров, иногда выглядим как простушки относительно русских. Всегда стараемся надевать все самое лучшее, потому что российские женщины всегда выглядят потрясающе, — признается она.

В Челябинске пара посетила «Лесной экстрим» и сводила родителей в католический храмФото: Личная страница героя публикации в соцсети

КАК ПОНРАВИТСЯ ХОККЕИСТУ

В свободное время Ник и Шелби любят смотреть сериалы. Недавно добавилось новое увлечение — собирать пазлы.

— Собрали шесть или семь коробок на 2000 штук. Думали о том, чтобы склеить их, но пока обмениваемся с другими женами хоккеистов. Одна из наших коробок у жены Эндрю Кейлофа. Недавно Лукаш Седлак сказал, что тоже хочет собирать пазлы. Надо организовать клуб, — улыбается Шелби.

Ник и Шелби много путешествуютФото: Личная страница героя публикации в соцсети

На вопрос, как познакомиться с хоккеистом, Шелби отмечает, что ей было проще — у нее есть брат-спортсмен, плюс она сама занималась спортом, чего и другим советует.

— Спортивным парням нравятся девушки, которые тоже занимаются. Поэтому мой совет: занимаетесь спортом. По крайней мере, в моем случае это сработало.

ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА НА ГАВАЙИ

Семья Бэйлен очень любит путешествовать. Нередко вместе с родителями, братьями и сестрами.

— Мы любим свои семьи, и когда представляет возможность путешествовать вместе, почему бы не взять родителей Ника или моих. В прошлом году были на Гавайях с родителями Ника, в этом году планируем с ними в Грецию.

Они часто проводят время с родителямиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Шелби отмечает, что хочет найти время, чтобы посмотреть красоты Южного Урала.

— Я слышала, здесь много красивых мест, живописных деревень. Перед следующим перерывом [в матчах] мы хотели бы куда-нибудь съездить. Я бы хотела покататься на лыжах, но у Ника сезон и ему нельзя — он может травмироваться во время катания.

У Шелби есть старшая сестра Бэйли. Она тоже хоккеистка и они очень похожиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пара часто думает, чем будут заниматься после того, как Ник завершит карьеру.

— Не могу назвать конкретную целью. То хочу стать пилотом, то учителем, то тренером. Может быть станут тренером… Хотя не знаю может хочу стать пилотом. Я думаю, что многое будет зависеть от того, в каком городе мы будем жить, когда завершится карьера Ника.

Недавно они купили дом в канадской провинции Манитоба. Неподалеку от Найджела Доуса, который выступает за «Автомобилист».

— Там много озер, очень красиво. Мы всегда хотели домик у озера. Когда у нас будут дети, они могли бы заниматься водными видами спорта. А с Доусом мы несколько лет занимались в одном зале. Теперь получилось, что Найджел и Ник играют в одной лиге.

Будем рады снова видеть Шелби в «Комсомольской правде»!Фото: Андрей АБРАМОВ

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