2020-06-30T07:16:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В минстрое Челябинской области выявили еще одного заболевшего коронавирусом

Это второй случай заболевания в ведомстве за месяц
Валентина ВАГАНОВА
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Работников, контактировавших с заболевшим, отправили на самоизоляцию.Работников, контактировавших с заболевшим, отправили на самоизоляцию.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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В министерстве строительства Челябинской области выявлен второй за последний месяц случай COVID-19. Предварительно положительный результат по коронавирусу получил сотрудник управления инженерной инфраструктуры.

— Коллеги заболевшего отправлены на самоизоляцию. В помещениях минстроя будет проводиться санитарная обработка. Также в здании минстроя сохраняется масочный режим, каждое утро сотрудникам измеряют температуру, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе министерства.

Это второй случай ковида в минстрое. В середине июня коронавирусом заболел сотрудник отдела имущества и материального обеспечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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