В минстрое Челябинской области выявили еще одного заболевшего коронавирусом
В министерстве строительства Челябинской области выявлен второй за последний месяц случай COVID-19. Предварительно положительный результат по коронавирусу получил сотрудник управления инженерной инфраструктуры.
— Коллеги заболевшего отправлены на самоизоляцию. В помещениях минстроя будет проводиться санитарная обработка. Также в здании минстроя сохраняется масочный режим, каждое утро сотрудникам измеряют температуру, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе министерства.
Это второй случай ковида в минстрое. В середине июня коронавирусом заболел сотрудник отдела имущества и материального обеспечения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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