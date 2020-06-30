В минстрое Челябинской области выявили еще одного заболевшего коронавирусом

30 Июнь 2020 2020-06-30T07:16:10+03:00

Работников, контактировавших с заболевшим, отправили на самоизоляцию. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Это второй случай заболевания в ведомстве за месяц

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В министерстве строительства Челябинской области выявлен второй за последний месяц случай COVID-19. Предварительно положительный результат по коронавирусу получил сотрудник управления инженерной инфраструктуры.

— Коллеги заболевшего отправлены на самоизоляцию. В помещениях минстроя будет проводиться санитарная обработка. Также в здании минстроя сохраняется масочный режим, каждое утро сотрудникам измеряют температуру, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе министерства.

Это второй случай ковида в минстрое. В середине июня коронавирусом заболел сотрудник отдела имущества и материального обеспечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU