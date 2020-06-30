В Челябинске выставили на продажу торговый центр «Фокус»
Одному из крупнейших в городе торгово-развлекательных комплексов — ТРЦ «Фокус» — ищут нового владельца. Четырехэтажное здание площадью 59 тысяч кв. м на Северо-Западе Челябинска продают за 3,5 млрд рублей. Объявление о продаже размещено на Авито и других сервисах.
Вместо кафе — столовые, провал доставки и новый термальный курорт. Как живет бизнес в коронакризис, — Артур Андреев
— Продается торгово-развлекательный центр «Фокус». Один из крупнейших в Челябинске. Первый в Челябинске привлек «М.видео», «Спортмастер» и «Снежную Королеву», — говорится в объявлении.
Фото: avito.ru
«Фокус» построен в 2009 году. Сегодня его арендаторами являются SPAR, «М.Видео», «Снежная королева», DNS, «Л’Этуаль» и десятки других сетей. Также на территории комплекса расположены кафе и рестораны, кинотеатр и другие развлечения.
Из-за пандемии комплекс, как и другие ТРК, несколько месяцев работал в ограниченном режиме. Возможно, коронавирусный кризис стал причиной продажи.
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ИСТОЧНИК KP.RU