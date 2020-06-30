Не оставаться равнодушным: Андрей Барышев вручил благодарности предпринимателям

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:47:02+03:00

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Депутат Госдумы, лидер общественного движения «Соцгород» Андрей Барышев вручил Благодарности Госдумы предпринимателям, которые в период пандемии коронавируса организовали благотворительную акцию по доставке продуктовых наборов челябинским пенсионерам. Всего было доставлено более трехсот наборов.

— Я всегда готов поддержать неравнодушных людей и правильные инициативы, — подчеркивает Андрей Барышев. — Эта благотворительная акция — отличный пример социальной ответственности, неравнодушия и внимательного отношения к людям, которые сегодня особенно нуждаются в помощи. Чем больше будет таких отзывчивых и добрых людей, тем быстрее мы преодолеем трудности.

Напомним, ранее депутат помог в приобретении расходных материалов для изготовления защитных щитков для врачей челябинских больниц и отметил Благодарственными письмами работу волонтеров, которые делали эту работу на своих домашних 3D-принтерах.

ИСТОЧНИК KP.RU