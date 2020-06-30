2020-06-30T11:57:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Отделение реанимации детской областной больницы в Челябинске закрыли на карантин из-за коронавируса

Ковид выявили у сотрудника
Валентина ВАГАНОВА
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Карантин в отделении продлится до 6 июля. Фото: ЧОДКБКарантин в отделении продлится до 6 июля. Фото: ЧОДКБ
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Реанимационное отделение Челябинской областной детской больницы закрыли на двухнедельный карантин из-за COVID-19 у сотрудника. Заболевшего сразу отправили на больничный. А всех контактных — его коллег и пациентов — проверили, результаты оказались отрицательными. Об этом сообщили в пресс-службе ЧОДКБ.

Как заверили в медучреждении, на оказании помощи детям это не отразилось. Отделение продолжает работу, больных не выписали. Новых пациентов распределяют в другие реанимационные отделения.

— У нас в больнице четыре отделения реанимации, соответственно, только одно из них находится на карантине. Остальные работают в штатном режиме. Это [где заболел сотрудник] тоже продолжает работу, просто без приемов, — рассказал КП-Челябинск начальник отдела по связям с общественностью медучреждения Дмитрий Руденок. По его словам, это первый случай коронавируса в больнице. Закончится карантин в отделении 6 июля.

Отметим, в ЧОДКБ действует жесткий карантинный режим. Сотрудники ведут журналы здоровья, где ежедневно отмечают свое состояние. Пациентам измеряют температуру, требуют справки о контактах с ковидными больными. В случае подозрения на заболевание прием проводят не в основном здании больницы, а в специальном боксе. Если ребенок поступает на плановую госпитализацию, ему делают бесплатный анализ на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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