2020-06-30T14:01:12+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ запустил возможность безопасного подтверждения операций в онлайн-каналах для бизнеса

Платформа PayControl была разработана резидентом IT-кластера Фонда «Сколково» российской компанией SafeTech
Поделиться:
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ повысил безопасность интернет-банка и мобильного банка для юридических лиц, предоставив пользователям сервисов дистанционного банковского обслуживания возможность мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl.

Платформа PayControl была разработана резидентом IT-кластера Фонда «Сколково» российской компанией SafeTech.

Внедрение данного решения в интернет-и мобильный банк для юридических лиц обеспечило клиентам ПАО «БАНК УРАЛСИБ» возможность легко и безопасно совершать финансовые операции на своем смартфоне:

• без использования дополнительных устройств (токенов или смарт-карт, генераторов паролей);

• без ручного ввода реквизитов платежа и кодов подтверждения;

• без задержек и отмены операций, связанных с ожиданием или недоставкой SMS-сообщений и Push-уведомлений;

• одним движением по экрану смартфона.

Основное преимущество PayControl, по сравнению с традиционными способами подтверждения платежей (в частности, одноразовым паролем в SMS или Push-уведомлении), заключается в том, что код подтверждения операции формируется непосредственно на мобильном устройстве клиента. Он привязывается к реквизитам транзакции, и даже его перехват мошенниками не приведет к краже средств со счета. Использование PayControl позволяет эффективно противостоять наиболее актуальным атакам на клиентов: перехват одноразовых кодов подтверждения в SMS и Push, использование зловредного программного обеспечения на компьютерах и мобильных устройствах пользователей.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительнице Челябинской области, убившей мужа, чтобы спасти дочь-младенца, вынесли приговор
Банк УРАЛСИБ запустил возможность безопасного подтверждения операций в онлайн-каналах для бизнеса
«Серые заборы разлетаются также»: молодой вице-мэр Челябинска прокомментировал ДТП с чугунным ограждением в центре
Убийцу хаски в Челябинске отпустили под подписку о явке
Грозился устроить взрыв: житель Челябинска попытался ограбить банк с зажигалкой
На Увильдах по поручению Текслера ломают заборы
Отделение реанимации детской областной больницы в Челябинске закрыли на карантин из-за коронавируса
Эхо карантина: продажа ТРК «Фокус» отражает ситуацию на этом рынке в целом
ВТБ увеличивает сумму кредита ипотеки со ставкой 6,5%
На Кировке в Челябинске установили новые скамейки и стильные бетонные клумбы
В Челябинске появится девять детсадов и одна школа