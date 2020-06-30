Артем Дзюба пригласил школьника из Челябинска на матч сборной России
Артем Дзюба записал видеообращение для челябинского шестиклассника Саввы Ярыгина, в котором от лица сборной России пригласил мальчика на ближайший футбольный матч.
— Я узнал твою историю и был сильно поражен, — говорит Дзюба. Ты большой молодец, нереально крутой парень. Безумно приятно, что помимо Криштиану Роналду тебе нравлюсь я. Будем стараться радовать тебя победами сборной, забивать больше голов. Я хочу пригласить тебя на наш ближайший матч, с меня футболка.
О добрых делах Саввы Ярыгина узнала почти вся страна. Мальчик взялся за сбор макулатуры для того, чтобы на вырученные деньги покупать футбольные мячи в детские дома.
Артем Дзюба позвал Савву Ярыгина из Челябинска на матч сборной России.Видео: twitter.com/TeamRussia
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ИСТОЧНИК KP.RU