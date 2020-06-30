Артем Дзюба пригласил школьника из Челябинска на матч сборной России

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:50:49+03:00

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Артем Дзюба записал видеообращение для челябинского шестиклассника Саввы Ярыгина, в котором от лица сборной России пригласил мальчика на ближайший футбольный матч.

— Я узнал твою историю и был сильно поражен, — говорит Дзюба. Ты большой молодец, нереально крутой парень. Безумно приятно, что помимо Криштиану Роналду тебе нравлюсь я. Будем стараться радовать тебя победами сборной, забивать больше голов. Я хочу пригласить тебя на наш ближайший матч, с меня футболка.

О добрых делах Саввы Ярыгина узнала почти вся страна. Мальчик взялся за сбор макулатуры для того, чтобы на вырученные деньги покупать футбольные мячи в детские дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/787869" frameborder="0"></iframe> Артем Дзюба позвал Савву Ярыгина из Челябинска на матч сборной России.Видео: twitter.com/TeamRussia

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ИСТОЧНИК KP.RU