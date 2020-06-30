«Мечел-Кокс» завершил реконструкцию коксовой батареи № 8

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:27:20+03:00

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Завод «Мечел-Кокс» (входит в Группу «Мечел») завершил очередной этап экологической модернизации производства. Проведена реконструкция коксовой батареи №8, что позволит сократить выбросы загрязняющих веществ. Инвестиции в проект составили 218 млн рублей.

Реконструкция коксовой батареи №8 с заменой двух газосборников — одно из мероприятий экологической программы компании, предусмотренной соглашением между Группой «Мечел», правительством Челябинской области, Минприроды РФ и Росприроднадзором. Данное соглашение было подписано по инициативе Губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

На коксовой батарее модернизировали систему газоотведения коксового газа, установили два новых газосборника, газоотводящие стояки и газопровод прямого коксового газа. Кроме этого,заменили верхнюю выстилку батареи, загрузочные люки для сырья.Смонтировали новые трубопроводы подачи охлаждающей воды, сжатого воздуха, паропроводов и другие системы, обеспечивающие надежную и экологически безопасную работу коксовой батареи.

На обновленной батарее внедрили наилучшие доступные технологии: системы уплотнения газоотводящих стояков, бездымной загрузки угля. Это повысит герметичность оборудования и снизит выбросы загрязняющих веществ 1-4класса опасности на 4 тонны в год (бензапирен, бензол, фенол, аммиак, угольная пыль) на данном агрегате.

— Модернизация коксовой батареи является неотъемлемой частью реализации нацпроекта «Экология», и, в частности, четырехстороннего соглашения, заключенного между государством и предприятием. Минимизация объемов выбросов в атмосферу канцерогенных веществ — наша приоритетная задача, так как это существенно сказывается на окружающей среде и здоровье людей. В результате выполнения предприятиями таких договоренностей об экологизации своих мощностей, к 2024 году мы достигнем снижения совокупного объема выбросов в атмосферу по городу на не менее чем 20%, -прокомментировал событие министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

— «Мечел» продолжает планомерно выполнять взятые на себя обязательства по снижению выбросов, мероприятия в рамках комплексной экологической программы идут по графику, в ближайших планах установкановых систем для сокращения выбросов загрязняющих веществ в химических цехах предприятия «Мечел-Кокса», реконструкция коксовой батареи№1, — отметил директор управления производственного планирования и технического развития ПАО «Мечел» Антон Левада.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU