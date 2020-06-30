2020-06-30T15:28:46+03:00
Общество

В Челябинской области открываются детские летние лагеря

Губернатор Алексей Текслер дал старт оздоровительной кампании
Поделиться:
Лету - быть!Лету - быть!Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Лето — началось, теперь уже точно. Во вторник, 30 июня, губернатор Алексей Текслер распорядился открыть оздоровительную кампанию. О чем сообщил в социальных сетях.

«Принял решение о начале летней оздоровительной кампании. Заезды ребятишек в пришкольные и загородные лагеря поэтапно начнутся с 6 июля», — сообщил губернатор.

Для безопасного и качественного отдыха нужно строго соблюдать санитарно-гигиенические требования. Алексей Текслер пояснил, что сейчас идет подготовка лагерей — загородных и пришкольных — к приему детей. Места отдыха инспектируют специальные комиссии. Сотрудники тестируются на ковид.

Губернатор подчеркнул, что открытия летней кампании все ждут с нетерпением. Пообещал сделать все, чтобы дети со всей области хорошо отдохнули.

Напомним, накануне губернатор разрешил работу летних веранд кафе и ресторанов, фитнес-клубов и зоопарков в части открытых вольеров и контактных подворий. При условии строгого соблюдения санитарно-гигиенических требований.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Tele2 расширила зону покрытия сети в Челябинске в первом полугодии 2020 года
В Челябинской области детсады возвращаются к привычному режиму работы
В Челябинской области появятся новые молочные комплексы и роботизированные доильные залы
«Работаем в убыток»: челябинские маршрутчики рассказали о дезинфеции салонов
В Челябинской области открываются детские летние лагеря
«Мечел-Кокс» завершил реконструкцию коксовой батареи № 8
Артем Дзюба пригласил школьника из Челябинска на матч сборной России
В Челябинске будут судить внука, который во время ссоры сжег свою бабушку
На воркаут-площадку в центре Челябинска привезли новые гантели с цепями
Жительнице Челябинской области, убившей мужа, чтобы спасти дочь-младенца, вынесли приговор
Банк УРАЛСИБ запустил возможность безопасного подтверждения операций в онлайн-каналах для бизнеса
«Серые заборы разлетаются также»: молодой вице-мэр Челябинска прокомментировал ДТП с чугунным ограждением в центре
Убийцу хаски в Челябинске отпустили под подписку о явке
Грозился устроить взрыв: житель Челябинска попытался ограбить банк с зажигалкой
На Увильдах по поручению Текслера ломают заборы
Отделение реанимации детской областной больницы в Челябинске закрыли на карантин из-за коронавируса
Эхо карантина: продажа ТРК «Фокус» отражает ситуацию на этом рынке в целом
ВТБ увеличивает сумму кредита ипотеки со ставкой 6,5%
На Кировке в Челябинске установили новые скамейки и стильные бетонные клумбы
В Челябинске появится девять детсадов и одна школа