В Челябинской области открываются детские летние лагеря

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:28:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Лето — началось, теперь уже точно. Во вторник, 30 июня, губернатор Алексей Текслер распорядился открыть оздоровительную кампанию. О чем сообщил в социальных сетях.

«Принял решение о начале летней оздоровительной кампании. Заезды ребятишек в пришкольные и загородные лагеря поэтапно начнутся с 6 июля», — сообщил губернатор.

Для безопасного и качественного отдыха нужно строго соблюдать санитарно-гигиенические требования. Алексей Текслер пояснил, что сейчас идет подготовка лагерей — загородных и пришкольных — к приему детей. Места отдыха инспектируют специальные комиссии. Сотрудники тестируются на ковид.

Губернатор подчеркнул, что открытия летней кампании все ждут с нетерпением. Пообещал сделать все, чтобы дети со всей области хорошо отдохнули.

Напомним, накануне губернатор разрешил работу летних веранд кафе и ресторанов, фитнес-клубов и зоопарков в части открытых вольеров и контактных подворий. При условии строгого соблюдения санитарно-гигиенических требований.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU