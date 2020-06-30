В Челябинской области появятся новые молочные комплексы и роботизированные доильные залы

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:02:40+03:00

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К 2024 году производство молока в Челябинской области вырастет на 50 тысяч тонн. На коллегии регионального министерства сельского хозяйства представили программу инвестиционной деятельности в молочном животноводстве, которая предусматривает увеличение поголовья и строительство новых молочных комплексов. По словам министра сельского хозяйства Алексея Кобылина, регион поддержит инвестиционную деятельность производителей молока целевыми субсидиями на техническое перевооружение и новой программой роботизации молочного производства.

Региональное производство молока обеспечено сырьем местного производства на 60%. Между тем молочное животноводство формирует 18% общей прибыли в сельском хозяйстве и обеспечивает основную долю налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Поэтому главной задачей является замещение объемов ввозимой продукции и расширение высокотехнологичного производства молока.

Как рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства Александр Завалищин, к 2024 году производство молока в сельскохозяйственных организациях региона вырастет на 50 тыс. т. В 2019 году в области произведено 416 тыс. т молока, в том числе в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах — 188 тыс. т. В целях увеличения производства продукции шесть предприятий Челябинской области планируют строительство новых производственных помещений для содержания и доения коров, что позволит на 5250 голов увеличить стадо молочных коров. Для этого будут введены в строй 7700 новых мест для скота.

Так, на племенном заводе «Россия» в ближайшие четыре года планируют строительство восьми корпусов по содержанию молочных коров на 320 голов каждый, в СПК «Коелгинское» им. Ивана Никандровича Шундеева — строительство телятника на 400 голов, строительство трех молочных ферм на 1790 коров. Реализация проектов запланирована в АО «Совхоз Акбашевский» (строительство молочного комплекса на 800 коров, приобретение и монтаж доильного зала), крестьянском хозяйстве «Карсакбаев К.Б. (расширение и реконструкция товарной фермы на 839 коров), ООО «Предуральсе» (строительство молочного комплекса на 600 коров с доильно-молочным блоком и родильным отделением). Решение о строительстве нового молочного комплекса на 1100 молочных мест приняла компания «СИТНО».

Инвестиции в расширение производства будут подкреплены государственной поддержкой из федерального и областного бюджетов. Так, в 2019 году на строительство телятника на 400 голов и модернизацию коровника на 800 голов с доильным залом в ООО «Предуралье» из регионального бюджета выплачено 18,2 млн рублей. Компенсация капитальных затрат на возведение новых производственных объектов может составлять 49,9% от фактических затрат. В 2020 году на эти цели из регионального бюджета планируется направить 226 млн рублей. Также хозяйства смогут получить частичное возмещение затрат на приобретение нового оборудования (техники для приготовления кормов, доильных залов и т.д.).

По словам министра Алексея Кобылина, по решению губернатора Алексея Текслера с 2021 года планируется увеличить объем региональных субсидий на модернизацию агропромышленного комплекса. В 2020 году объем средств вырос по сравнению с 2019 годом на 64 млн рублей и составляет 264 млн рублей. Но и это увеличение, исходя из объема приобретаемой сельхозтоваропроизводителями техники, покроет не более 10-12% расходов на нее. Губернатор дал поручение представить предложения по доведению объема компенсации за новую технику до 20%. Кроме того, будет разработана отдельная программа по внедрению доильных роботов в молочное животноводство. В настоящее время в Челябинской области в СПК «Коелгинское» работает доильный зал по типу «карусель». Это одно из передовых технологических решений, в России в общей сложности сегодня чуть более 30 таких доильных залов. Вторую «карусель» для коров планируют установить на новом комплексе в хозяйстве «Акбашевское».

Государственная поддержка в 2020 году в области мясного и молочного животноводства составляет: 137 млн рублей — на производство и реализацию товарного молока; 101,2 млн рублей — на производство собственного молока; 108 млн руб. — на поддержку племенного животноводства; 37 млн рублей — на поддержку мясного скотоводства, 30 млн рублей — гранты на развитие семейных животноводческих ферм; 20,8 и 15 млн рублей — субсидии сельскохозяйственным кооперативам на сбор и реализацию продукции (молока и мяса соответственно); 226 млн рублей — на возмещение капитальных затрат на строительство животноводческих помещений (капексы). По данным на 30 июня, на поддержку молочного животноводства направлено 238 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU