2020-06-30T16:09:57+03:00
Общество

В Челябинской области детсады возвращаются к привычному режиму работы

Формат дежурных групп уходит в прошлое
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Детские сады в привычном формате откроются 2 июля.Детские сады в привычном формате откроются 2 июля.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем Инстаграм сообщил, что в регионе детские сады возвращаются к привычному графику работы. Работать дошкольные образовательные учреждения начнут в четверг, 2 июля. Формат дежурных групп, в котором детсады работали с конца марта из-за эпидемии коронавируса и режима самоизоляции, уходит в прошлое.

Для родителей маленьких ребятишек апрель-месяц стал настоящим испытанием. Для недопущения распространения коронавирусной инфекции в дежурные группы принимали только тех родителей, которые работают на производствах, не остановленных на время пандемии. Число детей в дежурных группах было минимальным. Потом, с ослаблением режима самоизоляции, групп в садиках становилось все больше: экономика региона восстанавливалась.

Напомним, 6 июля стартует летняя детская оздоровительная кампания. Губернатор Алексей Текслер пообещал сделать все для того, чтобы лето наши дети провели с пользой и в безопасности. Открываться пришкольные и загородные оздоровительные лагеря будут поэтапно, со строжайшем соблюдением санитарно-гигиенических норм.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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