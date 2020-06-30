2020-06-30T16:49:24+03:00
Общество

Текслер обозначил приоритеты организации детского летнего отдыха

Губернатор дал старт оздоровительной кампании
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В Челябинской области должны открыться все детские лагеря.В Челябинской области должны открыться все детские лагеря.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Хорошая новость: с 6 июля, этапами, в Челябинской области открываются летние оздоровительные лагеря — пришкольные и загородные. Самый строгий контроль санитарно-эпидемиологической безопасности, тестирование персонала на ковид, приемка мест детского отдыха специальной комиссией — губернатор обозначил требования к открытию и работе лагерей.

Губернатор назвал приоритеты в организации детского отдыха:

— Надо обратить внимание на семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, на детей, которые живут в этих семьях. Здесь безусловный приоритет пришкольных лагерей и, естественно, загородных лагерях. Прошу эту категорию в обязательном порядке максимально отработать.

Текслер раскритиковал крупные региональные предприятия, детские лагеря которых в этом году не откроются. Никогда, подчеркнул он, частные лагеря, особенно при больших предприятиях, металлургических, любых других, не были бизнесом. Исключительно зоной социальной ответственности работодателя. В первую очередь, перед детьми сотрудников, работающих на предприятиях. Вопрос с открытием лагерей нужно решать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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