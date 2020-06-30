На Коллегии Минсельхоза Челябинской области обсудили ситуацию с использование сельхозземель

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:51:42+03:00

За последние три года за счет распашки залежных земель площадь обрабатываемой пашни увеличилась на 119,3 тыс. гектаров

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В Челябинской области продолжается вовлечение в сельхозоборот неиспользуемой пашни. За последние три года за счет распашки залежных земель площадь обрабатываемой пашни увеличилась на 119,3 тыс. гектаров, в том числе с господдержкой — на 68,6 тысяч га. План 2020 года — ввод еще 20 тысяч гектаров. Сегодня площадь пашни в обработке — 2 миллиона 935 тысяч гектаров, и, по словам министра сельского хозяйства региона Алексея Кобылина, ее можно увеличить еще на 250 тысяч га. Кроме этого, для улучшения плодородия пашни, а значит, для роста объема производства продукции необходима химическая мелиорация. Эта работа ведется с прошлого года.

Расширение площади обрабатываемой пашни и повышение ее плодородия обсудили на заседании Коллегии при Министерстве сельского хозяйства Челябинской области. Заседание прошло в формате видеоселектора с аграрными территориями, в ходе которого о своей работе рассказали руководители Октябрьского и Кизильского муниципальных районов.

Перед агропромышленным комплексом Челябинской области стоит задача увеличивать производство продукции сельского хозяйства — это и зерно, и овощи, и мясо, и молоко. Для этого нужно не только наращивать площадь посевов, но и улучшать плодородие почвы для увеличения урожайности сельскохозяйственных культур.

О ситуации с использованием земель сельхозназначения подробно рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства Александр Завалищин. Он сообщил, что наиболее полно используют сельхозземли в Агаповском, Брединском, Варненском, Чесменском, Увельском, Троицком районах — от 95 до 100 процентов имеющейся площади. В то же время в некоторых северных районах немало заброшенных земель. По всей Челябинской области такой земли, которую еще можно распахать и в дальнейшем выращивать на ней продукцию, насчитывается почти 250 тысяч гектаров.

Выявлять неиспользуемые земельные участки поможет оцифровка земель сельхозназначения. Этим занимается Научно-образовательный Центр «Геоинформационные системы» Южно-Уральского госуниверситета с 2014 года, для этого используется космическая съемка и беспилотные летательные аппараты. Государственная поддержка на эти цели — 7,5 миллионов рублей в год — выделяется муниципальным районам по линии НИОКР.

Сейчас оцифровано 74 % сельхозземель Челябинской области, это 3,5 миллиона гектаров. В цифровом паспорте каждого земельного участка содержатся такие данные как расположение, координаты, собственник участка, пользователи (если имеются), севообороты, наличие питательных веществ в почве. Оцифровка поможет также преодолеть проблему неполного разграничения земель по форме собственности (частная, муниципальная, государственная). В настоящее время треть сельхоземель в области не разграничены.

Как напомнил министр Алексей Кобылин, оцифровку сельскохозяйственных земель в Челябинской области нужно завершить в 2020 году. Эту задачу поставил губернатор области Алексей Текслер.

Об опыте Октябрьского района в деле мелиорации рассказал глава муниципалитета Михаил Молчан. На примере СПК «Подовинное» он детально раскрыл причины закисления почвы, методы известкования и обозначил основную проблему — высокую стоимость мелиоративных работ. Решать эту проблему возможно только с помощью государственного бюджета, считает руководитель района.

На вовлечение земель в оборот положительное влияние оказывает государственная поддержка, причем не только целевая, но и по другим направлениям производства, вплоть до поддержки начинающих фермеров. В 2019 году общая сумма субсидий, которые были выплачены кизильским аграриям, составила 119 миллионов рублей. Также в районе применяется понижающий коэффициент для предоставления в аренду залежных земельных участков. Цена продажи земель сельхозназначения ниже, чем цена приобретения фермерами паевых земель у граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU