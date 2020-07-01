Жители Челябинской области пожаловались на нарушения во время голосования

1 Июль 2020 2020-07-01T10:18:19+03:00

Комиссия проверяет жалобы граждан на нарушения во время голосования Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава избиркома говорит, что комиссия рассматривает все заявления граждан

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На горячую линию избиркома Челябинской области поступило более 500 звонков. Южноуральцы продолжают жаловаться на нарушения, сейчас комиссия проверяет обращения граждан.

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— Нарушений на данный момент не зафиксировано. — заверил глава избиркома Челябинской области Сергей Обертас. — Что есть нарушение? Когда есть сам факт, он подтвержден, и потом есть корректирующее действие. Люди продолжают обращаться на горячую линию. За время ее работы мы получили более 500 звонков и продолжаем получать.

Тем не менее, южноуральцы обращаются не только с жалобами.

— Жители спрашивают номера своих участков, как проголосовать на дому, и другие вопросы информационного характера, — добавил Сергей Обертас.

Напомним, что номер своего избирательного участка можно узнать на сайте избиркома. Также можно подать заявку, чтобы проголосовать дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU