Жители Челябинской области пожаловались на нарушения во время голосования
На горячую линию избиркома Челябинской области поступило более 500 звонков. Южноуральцы продолжают жаловаться на нарушения, сейчас комиссия проверяет обращения граждан.
Как жители Челябинской области относятся к поправкам в Конституцию и голосованию
— Нарушений на данный момент не зафиксировано. — заверил глава избиркома Челябинской области Сергей Обертас. — Что есть нарушение? Когда есть сам факт, он подтвержден, и потом есть корректирующее действие. Люди продолжают обращаться на горячую линию. За время ее работы мы получили более 500 звонков и продолжаем получать.
Тем не менее, южноуральцы обращаются не только с жалобами.
— Жители спрашивают номера своих участков, как проголосовать на дому, и другие вопросы информационного характера, — добавил Сергей Обертас.
Напомним, что номер своего избирательного участка можно узнать на сайте избиркома. Также можно подать заявку, чтобы проголосовать дома.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU