Медики выплатят 10 млн рублей за смерть двухлетней девочки в Челябинской области

1 Июль 2020 2020-07-01T10:30:11+03:00

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В Златоусте закончена судебная тяжба между родителями двухлетней девочки, которая умерла в реанимации, и медиками городской больницы № 2.

В больницу Катенька Козачек попала из-за отека горла. Девочка неожиданно начала задыхаться. Шесть часов крохе кололи уколы, но спасти не смогли. Восьмого июля 2017 года Кати не стало. В поисках истины отец девочки Андрей Козачек написал заявление в прокуратуру, в Росздравнадзор. В больнице начались проверки. Их результат превзошел ожидания.

Эксперты установили, что у врачей, которые занимались крохой в реанимации, не было соответствующего образования. Газовый анализатор крови в реанимации не работал. Дефибриллятора, переносного рентгеновского аппарата не было вообще. А аппарат искусственной вентиляции легких, а которому подключали ребенка, качал из баллона технический кислород.

На скамье подсудимых оказались три человека. В итоге главврач больницы получила два года условно и лишилась права занимать руководящие должности на тот же срок. Именно по ее вине аппарат ИВЛ долго не ремонтировали и довели до критического состояния, а вместо медицинского газа в баллоне был опасный для жизни технический газ. Педиатр больницы, которая не смогла оценить тяжесть девочки и не ввела ей в трахею дыхательную трубку, а также реаниматолог, поддержавший коллегу, также получили по два года ограничения свободы, но освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Кроме того медики должны выплатить родителям девочки моральную компенсацию — каждому по пять млн рублей.

Ранее папа девочки признавался КП:

— В суде все трое ведут себя вызывающе, свою вину никто не признает. Иногда у меня появляется чувство, что там судят не их, а меня.

Больше всего Андрей Казачок опасался, что медиков не накажут из-за прошедшего срока давности. По сути, так и случилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU