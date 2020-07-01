Губернатор Челябинской области проголосовал по вопросу изменения Конституции
Пресс-служба губернатора Челябинской области сообщает, что Алексей Текслер вместе с супругой Ириной Текслер посетил избирательный участок в день Общероссийского голосования по вопросу изменения Конституции России.
Алексей Текслер рассказал, что на избирательных участк:х приняты все меры предосторожности. Видео: t.me/poolN74.
— Эпидемиологическая ситуация по-прежнему остается напряженной. Вы видите, как организованно голосование: полностью безопасно. Это говорит о том, что мы можем жить в непростых нынешних условиях, соблюдая все меры предосторожности, — рассказал Алексей Текслер.
Алексей Текслер посетил избирательный участок вместе с супругой Ириной Текслер. Видео: t.me/poolN74.
Напомним, на Южном Урале стартовал последний день голосования по поправкам, в 8:00 для избирателей открылись участки. Более 1,3 млн жителей региона уже проголосовали.
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ИСТОЧНИК KP.RU