Губернатор Челябинской области проголосовал по вопросу изменения Конституции

1 Июль 2020 2020-07-01T10:50:25+03:00

Алексей Текслер и Ирина Текслер пришли на избирательный участок. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

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Пресс-служба губернатора Челябинской области сообщает, что Алексей Текслер вместе с супругой Ириной Текслер посетил избирательный участок в день Общероссийского голосования по вопросу изменения Конституции России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/788052" frameborder="0"></iframe> Алексей Текслер рассказал, что на избирательных участк:х приняты все меры предосторожности. Видео: t.me/poolN74.

— Эпидемиологическая ситуация по-прежнему остается напряженной. Вы видите, как организованно голосование: полностью безопасно. Это говорит о том, что мы можем жить в непростых нынешних условиях, соблюдая все меры предосторожности, — рассказал Алексей Текслер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/788053" frameborder="0"></iframe> Алексей Текслер посетил избирательный участок вместе с супругой Ириной Текслер. Видео: t.me/poolN74.

Напомним, на Южном Урале стартовал последний день голосования по поправкам, в 8:00 для избирателей открылись участки. Более 1,3 млн жителей региона уже проголосовали.

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ИСТОЧНИК KP.RU