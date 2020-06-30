2020-06-30T22:32:35+03:00
Общество

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Челябинске 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляция

Рассказываем, как проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ в Челябинске 1 июля 2020
Ирина ФАДЮШИНА
Поделиться:
1 июля избирательные участки будут открыты с 8:00 и до 20:001 июля избирательные участки будут открыты с 8:00 и до 20:00Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 1 июля — завершающий и самый важный день голосования по поправкам в Конституцию. Начиная с 25 июня челябинцы и жители всей могли выразить свое мнение. Это сделали для того, чтобы не собирать толпы людей на участках в период пандемии.

В Челябинской области напечатано более 2,6 млн бюллетеней — по числу избирателей. Ушло на них больше шести тонн бумаги — это почти вес грузовика! Мы побывали в типографии вместе с председателем облизбиркома Сергеем Обертасом. Все бланки защищены от копирования. На каждом экземпляре имеются специальные знаки: специальная сетка и микрошрифт

Парням и девушкам, которые будут голосовать впервые (а таких в области более 45 тыс.) подарят сувениры: силиконовый браслет, вымпел или флажок, блокнот. Какие еще фишки положены участникам голосования, — читайте в нашем материале.

Те, кто еще не проголосовал и не знает, куда идти, могут найти адрес своего участка можно по месту прописки на сайте избиркома. Избирательные участки откроются в 8:00 и будут работать до 20:00. Весь день мы будем рассказывать вам о самых интересных событиях и давать свежую статистику.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли Ржевский мемориал
30 июня президенты России и Беларуси открыли памятник Советскому солдату. Его возвели у деревни Хорошево Тверской области — здесь в годы войны шли кровопролитные бои. Главы Союзного государства возложили к пьедесталу цветы и почтили память павших минутой
Новости 24