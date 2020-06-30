Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Челябинске 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляция

Сегодня, 1 июля — завершающий и самый важный день голосования по поправкам в Конституцию. Начиная с 25 июня челябинцы и жители всей могли выразить свое мнение. Это сделали для того, чтобы не собирать толпы людей на участках в период пандемии.

В Челябинской области напечатано более 2,6 млн бюллетеней — по числу избирателей. Ушло на них больше шести тонн бумаги — это почти вес грузовика! Мы побывали в типографии вместе с председателем облизбиркома Сергеем Обертасом. Все бланки защищены от копирования. На каждом экземпляре имеются специальные знаки: специальная сетка и микрошрифт

Парням и девушкам, которые будут голосовать впервые (а таких в области более 45 тыс.) подарят сувениры: силиконовый браслет, вымпел или флажок, блокнот. Какие еще фишки положены участникам голосования, — читайте в нашем материале.

Те, кто еще не проголосовал и не знает, куда идти, могут найти адрес своего участка можно по месту прописки на сайте избиркома. Избирательные участки откроются в 8:00 и будут работать до 20:00. Весь день мы будем рассказывать вам о самых интересных событиях и давать свежую статистику.

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