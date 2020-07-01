Челябинский олимпиец проголосовал по поправкам в Конституцию

1 Июль 2020 2020-07-01T13:27:01+03:00

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Челябинский бадминтонист Владимир Иванов, который участвовал в Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро проголосовал по поправкам в Конституцию. Соответствующую фотографию спортсмен выложил у себя в Instagram.

Как жители Челябинской области относятся к поправкам в Конституцию и голосованию 00:00 00:00

Олимпиец также призвал своих подписчиков принять участие в голосовании. По мнению спортсмена, это решение касается всех жителей страны. При этом Иванов также посоветовал проанализировать ситуацию и решить для себя вопрос с голосованием.

— Ты становишься взрослым с того момента, когда полностью берешь ответственность за себя и за свой выбор. Когда принимаешь решения не потому, что хочешь быть похожим на кого-то или ждешь чьего-то одобрения, а полностью изучаешь, анализируешь ситуацию и делаешь свой выбор, — написал спортсмен.

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ИСТОЧНИК KP.RU