2020-07-01T13:27:01+03:00
Общество

Челябинский олимпиец проголосовал по поправкам в Конституцию

32-летний спортсмен пришел на участок поздно вечером 30 июня
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Спортсмен пришел в полном защитном обмундировании. Фото: Владимир Иванов, InstagramСпортсмен пришел в полном защитном обмундировании. Фото: Владимир Иванов, Instagram
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Челябинский бадминтонист Владимир Иванов, который участвовал в Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро проголосовал по поправкам в Конституцию. Соответствующую фотографию спортсмен выложил у себя в Instagram.

Как жители Челябинской области относятся к поправкам в Конституцию и голосованию

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Олимпиец также призвал своих подписчиков принять участие в голосовании. По мнению спортсмена, это решение касается всех жителей страны. При этом Иванов также посоветовал проанализировать ситуацию и решить для себя вопрос с голосованием.

— Ты становишься взрослым с того момента, когда полностью берешь ответственность за себя и за свой выбор. Когда принимаешь решения не потому, что хочешь быть похожим на кого-то или ждешь чьего-то одобрения, а полностью изучаешь, анализируешь ситуацию и делаешь свой выбор, — написал спортсмен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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