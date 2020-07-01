Явка на голосование по поправкам в Конституцию в Челябинской области достигла почти 54 процента

1 Июль 2020 2020-07-01T13:33:36+03:00

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1 402 223 — именно столько жителей Челябинской области проголосовали по поправкам в Конституцию РФ. На 12 часов 1 июля явка практически преодолела отметку в 54 процента.

Как жители Челябинской области относятся к поправкам в Конституцию и голосованию 00:00 00:00

По информации от регионального облизбиркома, среди районов, которые проголосовали больше других — Агаповский, Кизильский, Увельский и Троицкий районы. При этом явка в Челябинской области значительно выше, чем у соседей.

В облизбиркоме также добавили, что на данный момент никаких серьезных нарушений на участках по голосованию не было выявлено. Большая часть обращений касается справочной информации о том, где и как можно отдать свой голос.

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ИСТОЧНИК KP.RU