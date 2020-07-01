Явка на голосование по поправкам в Конституцию в Челябинской области достигла почти 54 процента
1 402 223 — именно столько жителей Челябинской области проголосовали по поправкам в Конституцию РФ. На 12 часов 1 июля явка практически преодолела отметку в 54 процента.
Как жители Челябинской области относятся к поправкам в Конституцию и голосованию
По информации от регионального облизбиркома, среди районов, которые проголосовали больше других — Агаповский, Кизильский, Увельский и Троицкий районы. При этом явка в Челябинской области значительно выше, чем у соседей.
В облизбиркоме также добавили, что на данный момент никаких серьезных нарушений на участках по голосованию не было выявлено. Большая часть обращений касается справочной информации о том, где и как можно отдать свой голос.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Челябинске 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляция
Рассказываем, как проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ в Челябинске 1 июля 2020 (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU