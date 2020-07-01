Челябинская общественная палата отреагировала на жалобу о незаконном досрочном голосовании

1 Июль 2020 2020-07-01T14:24:15+03:00

Кроме того, женщина также пожаловалась на то, что у нее не измерили температуру на входе Фото: Андрей АБРАМОВ

Жительница Коркино заметила отметку о голосовании в листе УИКа еще до регистрации

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Общественная палата Челябинской области объяснила как у одной из избирательниц появилась отметка о голосовании еще до росписи в бюллетене. Как объяснили наблюдатели, после жалобы на участке в Коркино была проведена проверка.

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Жительница Коркино заметила, что когда она пришла на участок для регистрации в листах комиссии уже стояла отметка напротив ее фамилии. Как выяснили во время проверки, отметку о голосовании поставили случайно — ранее на участок пришел муж женщины. Проблему решили, вписав женщину в дополнительный список.

— Она также жаловалась на то, что ей не померили температуру. Наш наблюдатель рассказал, что действительно заявительница обратила внимание представителей УИК на необходимость термометрии, после чего женщине было предложено измерить температуру. Термометры на УИК есть, они исправны, — рассказал руководитель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.

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ИСТОЧНИК KP.RU