2020-07-01T16:00:02+03:00
Общество

Заказать справку для садика в Челябинске разрешили дистанционно

Рассказываем, как это сделать
Лидия ПЕСКОВА
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Садики откроют завтра, но большинство ребят попадут в них не раньше понедельника, 6 июля.Садики откроют завтра, но большинство ребят попадут в них не раньше понедельника, 6 июля.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В четверг, 2 июля, в Челябинской области возобновляется работа детских садов. Все группы в садиках будут открыты, как будто не было пандемии. Но ребенка не примут, если вы не поставите его заранее на питание и не возьмете справку о неконтактности по ковид.

— Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными нужна тем детям, кто отсутствовал в садике более пяти дней. Документ действителен 72 часа, то есть в течение трех дней, — поясняют в администрации Челябинска.

Получить справку можно дистанционно. Для этого родитель должен не позже, чем за два дня, предупредить воспитателя о приходе в группу. Садик сам обратится за нужной информацией в детскую поликлинику. Водить ребенка к врачу не придется. Но этот метод будут использовать не везде. Когда будете ставить малыша на питание, сразу же уточните порядок оформления справки.

Также родители могут самостоятельно обратиться в детскую поликлинику.

Если ребенок недавно получил путевку в детсад и идет туда в первый раз, справку и прочие необходимые медицинские документы нужно оформлять очно в детской поликлинике по месту жительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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