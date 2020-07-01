2020-07-01T14:24:43+03:00
Общество

Олег Дубровин высказался о скандальном убийстве хаски под Челябинском

Экспертиза подтвердила, что причиной смерти стали травмы от выстрела
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Стрелку грозит до трех лет тюрьмы. Фото: Иделия&Иджин/youtube.comСтрелку грозит до трех лет тюрьмы. Фото: Иделия&Иджин/youtube.com
Изменить размер текста:

Член Общественной палаты России от Челябинской области Олег Дубровин рассказал подробности о смерти хаски под Челябинском. Общественник попытался дать ответы на самые распространенные вопросы об убийстве.

Так проведенная экспертиза ОГБУ «Челябинская ветстанция» и ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» показала, что пес Арчи действительно погиб от вызванных выстрелом травм.

— Хаски погиб от гиповолемического шока, пневматоракса, в результате нанесенных травматических повреждений огнестрельного характера, несовместимого с жизнью. Надеюсь, для тех, кто считал, что он утонул, вопрос закрыт, — пишет общественник в своих социальных сетях.

Также Олег Дубровин подтвердил, что версия о том, что мужчина с ружьем напал на хаски из-за того, что животное украло подстреленных им уток, также оказалась не состоятельной. В желудке не оказалось мяса птиц.

Сейчас общественник намерен узнать почему территория, которую охранял убийца, не закрыта от посторонних и никак не огорожена. Ранее на челябинца, застрелившего собаку, завели уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алексей Текслер прогулялся с женой по обновленной Кировке
Детский омбудсмен Челябинской области проголосовала по поправкам
Заказать справку для садика в Челябинске разрешили дистанционно
Олег Дубровин высказался о скандальном убийстве хаски под Челябинском
Челябинская общественная палата отреагировала на жалобу о незаконном досрочном голосовании
Черный дым над одной из улиц в Челябинске заинтересовал пользователей соцсетей
Явка на голосование по поправкам в Конституцию в Челябинской области достигла почти 54 процента
Челябинский олимпиец проголосовал по поправкам в Конституцию
Житель Челябинской области, который поджег собственную бабушку, ответит перед судом
«Мы можем жить в непростых нынешних условиях»: Алексей Текслер проголосовал по поправкам в Конституцию
Медики выплатят 10 млн рублей за смерть двухлетней девочки в Челябинской области
Жители Челябинской области пожаловались на нарушения во время голосования
Более половины жителей Челябинской области проголосовали по поправкам в Конституцию
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 1 июля 2020: здоровых больше, чем больных
На карточки семей из Челябинска упали «детские» 10 тысяч
В Москве поддержат присвоение Челябинску и Магнитогорску звания «Город трудовой доблести»
В Челябинской области началось голосование по поправкам в Конституцию
Красотки, ворующие косметику в магазине, попали на видео в Магнитогорске