Олег Дубровин высказался о скандальном убийстве хаски под Челябинском

1 Июль 2020 2020-07-01T14:24:43+03:00

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Член Общественной палаты России от Челябинской области Олег Дубровин рассказал подробности о смерти хаски под Челябинском. Общественник попытался дать ответы на самые распространенные вопросы об убийстве.

Так проведенная экспертиза ОГБУ «Челябинская ветстанция» и ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» показала, что пес Арчи действительно погиб от вызванных выстрелом травм.

— Хаски погиб от гиповолемического шока, пневматоракса, в результате нанесенных травматических повреждений огнестрельного характера, несовместимого с жизнью. Надеюсь, для тех, кто считал, что он утонул, вопрос закрыт, — пишет общественник в своих социальных сетях.

Также Олег Дубровин подтвердил, что версия о том, что мужчина с ружьем напал на хаски из-за того, что животное украло подстреленных им уток, также оказалась не состоятельной. В желудке не оказалось мяса птиц.

Сейчас общественник намерен узнать почему территория, которую охранял убийца, не закрыта от посторонних и никак не огорожена. Ранее на челябинца, застрелившего собаку, завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU