Детский омбудсмен Челябинской области проголосовала по поправкам

1 Июль 2020 2020-07-01T15:59:21+03:00

О походе на участок омбудсмен рассказала в социальных сетях. Фото: из личного архива героя.

Изменить размер текста: A A

Детский омбудсмен Челябинской области Евгения Майорова проголосовала по поправкам в Конституцию. Избирательный участок уполномоченный по правам детей посетила в всероссийский день голосования.

Как жители Челябинской области относятся к поправкам в Конституцию и голосованию 00:00 00:00

В первую очередь омбудсмен оценила то, как соблюдаются санитарные меры в период пандемии. По мнению чиновницы, каждый избирательный участок максимально подготовлен к приему граждан.

При этом, Майорова в своих социальных сетях хоть и призвала людей проголосовать по поправкам, добавила, что в первую очередь, сейчас важно не оставаться равнодушным, вне зависимости от отношения к поправкам.

— Это выражение своей гражданской позиции. Она может быть любая, это лучше, чем не сделать ничего. Можно голосовать «за», можно голосовать «против», ведь используют как раз тех людей, которые не имеют своего мнения. Нужно, чтобы ваша совесть была чиста именно перед вами, — пишет омбудсмен в своих социальных сетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Челябинске 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляция

Рассказываем, как проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ в Челябинске 1 июля 2020 (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU