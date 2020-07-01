2020-07-01T15:59:21+03:00
Общество

Детский омбудсмен Челябинской области проголосовала по поправкам

Евгения Майорова оценила санитарные меры на участках
Андрей МОСКВИЧЕВ
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О походе на участок омбудсмен рассказала в социальных сетях. Фото: из личного архива героя.О походе на участок омбудсмен рассказала в социальных сетях. Фото: из личного архива героя.
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Детский омбудсмен Челябинской области Евгения Майорова проголосовала по поправкам в Конституцию. Избирательный участок уполномоченный по правам детей посетила в всероссийский день голосования.

Как жители Челябинской области относятся к поправкам в Конституцию и голосованию

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В первую очередь омбудсмен оценила то, как соблюдаются санитарные меры в период пандемии. По мнению чиновницы, каждый избирательный участок максимально подготовлен к приему граждан.

При этом, Майорова в своих социальных сетях хоть и призвала людей проголосовать по поправкам, добавила, что в первую очередь, сейчас важно не оставаться равнодушным, вне зависимости от отношения к поправкам.

— Это выражение своей гражданской позиции. Она может быть любая, это лучше, чем не сделать ничего. Можно голосовать «за», можно голосовать «против», ведь используют как раз тех людей, которые не имеют своего мнения. Нужно, чтобы ваша совесть была чиста именно перед вами, — пишет омбудсмен в своих социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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