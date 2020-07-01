2020-07-01T16:32:16+03:00
Общество

Алексей Текслер прогулялся с женой по обновленной Кировке

Главная пара региона отправилась на пешеходную улицу сразу после голосования
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Отчет о прогулке глава региона традиционно опубликовал в Instagram. Фото: Алексей Теклсер, InstagramОтчет о прогулке глава региона традиционно опубликовал в Instagram. Фото: Алексей Теклсер, Instagram
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Челябинск меняется к лучшему — именно так губернатор Челябинской области Алексей Текслер высказался после прогулки по обновленной Кировке. На пешеходную улицу глава региона отправился сразу после голосования вместе с женой Ириной.

Весь прошлый месяц на Кировке происходили значительные изменения — проектировали новые переходы, убирали незаконные киоски, а буквально на днях со стороны театра оперы балета появились новые бетонные скамейки и клубы.

Примечательно и то, что главная пара региона также сама воспользовалась тем, что Челябинская область перешла на новый этап снятия ограничений. Супруги заглянули на летнюю веранду одного из заведений, чтобы выпить кофе.

Фото: Алексей Теклсер, Instagram

Фото: Алексей Теклсер, Instagram

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ИСТОЧНИК KP.RU

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