Не только голосование: в Челябинской области поднялись тарифы на ЖКХ

1 Июль 2020 2020-07-01T17:24:36+03:00

При приросте учитывались инфляция, прогнозы роста цен на энергоносители и удорожание ремонта Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

При этом изначально прирост должен был быть значительно выше

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Не голосованием единым: с 1 июля в Челябинской области на 3,6 процента подорожали тарифы на услуги ЖКХ. Об этом сообщило региональное министерство тарифного регулирования.

Примечательно и то, что изначально прирост должен был быть значительно больше. Экономически обоснованный рост составил 17 процентов. Однако правительство решило предоставить поставщикам субсидии на 3 миллиарда рублей, чтобы смягчить подорожание.

Подобный прирост произошел и в других регионах страны. Так больше всего коммунальные услуги будут стоить в Чеченской республике — 6,5%. Меньше всего будут платить жители Ненецкого автономного округа. Их тарифы подорожают всего на 2,4%

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ИСТОЧНИК KP.RU