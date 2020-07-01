2020-07-01T17:24:36+03:00
Общество

Не только голосование: в Челябинской области поднялись тарифы на ЖКХ

При этом изначально прирост должен был быть значительно выше
Андрей МОСКВИЧЕВ
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При приросте учитывались инфляция, прогнозы роста цен на энергоносители и удорожание ремонтаПри приросте учитывались инфляция, прогнозы роста цен на энергоносители и удорожание ремонтаФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Не голосованием единым: с 1 июля в Челябинской области на 3,6 процента подорожали тарифы на услуги ЖКХ. Об этом сообщило региональное министерство тарифного регулирования.

Примечательно и то, что изначально прирост должен был быть значительно больше. Экономически обоснованный рост составил 17 процентов. Однако правительство решило предоставить поставщикам субсидии на 3 миллиарда рублей, чтобы смягчить подорожание.

Подобный прирост произошел и в других регионах страны. Так больше всего коммунальные услуги будут стоить в Чеченской республике — 6,5%. Меньше всего будут платить жители Ненецкого автономного округа. Их тарифы подорожают всего на 2,4%

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ИСТОЧНИК KP.RU

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