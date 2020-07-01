Погода в Челябинске 2 июля 2020: дождей больше не будет
Главная новость дня — дожди закончились. Синоптики обещают Челябинску сухую и солнечную погоду. А теперь расcкажем подробнее, какой будет погода в Челябинске 2 июля 2020 года.
По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на четверг, 2 июля, в городе +5...+7 градусов. Ночная температура пока не меняется. Зато гораздо теплее днем: уже до +22 градусов.
Ветра в городе практически нет. До вечера четверга в Челябинске объявили режим неблагоприятных метеоусловий. Но без прогулок на свежем воздухе, когда погода зовет на улицу, все-таки не обойтись.
Уже в пятницу в городе потеплеет до +25 градусов, а к воскресенью до +28.
Июль должен порадовать горожан летним теплом. Какой будет погода в июле, читайте на нашем отдельном материале.
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ИСТОЧНИК KP.RU