Погода в Челябинске 2 июля 2020: дождей больше не будет

1 Июль 2020 2020-07-01T18:43:40+03:00

Какой будет погода в Челябинске 2 июля 2020 года

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Главная новость дня — дожди закончились. Синоптики обещают Челябинску сухую и солнечную погоду. А теперь расcкажем подробнее, какой будет погода в Челябинске 2 июля 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на четверг, 2 июля, в городе +5...+7 градусов. Ночная температура пока не меняется. Зато гораздо теплее днем: уже до +22 градусов.

Ветра в городе практически нет. До вечера четверга в Челябинске объявили режим неблагоприятных метеоусловий. Но без прогулок на свежем воздухе, когда погода зовет на улицу, все-таки не обойтись.

Уже в пятницу в городе потеплеет до +25 градусов, а к воскресенью до +28.

Июль должен порадовать горожан летним теплом. Какой будет погода в июле, читайте на нашем отдельном материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU