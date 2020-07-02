Локомотив протащил наглую легковушку по рельсам в Челябинской области

2 Июль 2020 2020-07-02T08:27:13+03:00

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Несчастный случай произошел в среду, 1 июля. На автодороге, которая соединяет поселки Новогорный и Селезни, дама на легковушке вылетела под колеса идущего по путям локомотива.

— Все случилось на переезде, где нет шлагбаума, но есть светофор. Женщина 1985 года рождения проигнорировала красный сигнал светофора и выехала на рельсы. Там ее «Шевроле» угодил под удар идущего по путям локомотива, — рассказали в отделе пропаганды областного ГИБДД.

Расчищать пути пришлось пожарным. Фото: ГИБДД Челябинской области.

После столкновения локомотив более 120 метров протащил автомобиль по железной дороге. 35-летняя водитель «Шевроле», жительница Озерска, получила травмы и госпитализирована в больницу.

ГИБДД устанавливает причину аварии.

Известно, что автоледи получила права в марте этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU