"Система просто удручает": дистанционная запись в школу возмутила жителя Челябинской области

2 Июль 2020 2020-07-02T09:05:43+03:00

Он пришел в школу за час до открытия, но, как оказалось, напрасно

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Житель Магнитогорска Евгений Иванов не смог устроить ребенка в школу «не по прописке». Он пришел в школу к началу работы приемной комиссии, но оказалось, что практически все места заняты теми, кто подал заявку дистанционно — по Интернету.

— С пакетом документов я пришел к 8 утра. Приемная комиссия открывается в 9 утра. В это же время вышла сотрудница школы и объявила, что стоять в очереди нет смысла: семьи, которые подают заявления дистанционно, все равно сделают это раньше, а их заявления будут более приоритетными. Хотя на сайте гимназии № 53 было указано, что есть два способа подачи заявления: лично и через порталы, — негодует мужчина.

Евгений, а также другие родители, что пришли в школу лично, в спешке начали подавать заявления со своих телефонов. По словам мужчины, система работала отвратительно и постоянно выдавала ошибки. Евгений справился в 9.14. А на следующий день ему пришел из школы отказ, так как места в первых классах 53-й гимназии уже закончились.

Иванов упрекает чиновников в недостоверной подаче информации. Раз система работает на опережение, так и нужно писать: регистрируйтесь на порталах.

— Что это вообще за система, когда в школу попадают по принципу «кто быстрее» и «у кого заявление не зависнет»! Все это удручает, — возмущается он.

Напомним, накануне в России стартовала приемная кампания в школы не по прописке. Подать заявление можно очно и дистанционно. Однако при зачислении в школу учитывают очередность заявки.

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ИСТОЧНИК KP.RU