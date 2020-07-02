2020-07-02T11:21:20+03:00
Происшествия

Случайный участник ДТП у озера Еловое в Челябинской области скончался в больнице

Машина погибшего оказалась на пути неуправляемой «Лады»
Лидия ПЕСКОВА
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Водитель этой машины погиб, два его пассажира — в больнице. Фото: ГИБДД Челябинской области.Водитель этой машины погиб, два его пассажира — в больнице. Фото: ГИБДД Челябинской области.
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Под вечер в среду, 1 июля, на автодороге ЧебаркульМиасс лоб в лоб столкнулись две легковушки. В четверг, 2 июля, стало известно, что один из участников ДТП погиб в больнице.

Авария произошла на изгибе дороги. Фото: ГИБДД Челябинской области.

Авария произошла на изгибе дороги. Фото: ГИБДД Челябинской области.

— Около семи часов вечера 21-летний водитель ВАЗ-2114 не удержал автомобиль на изгибе дороги и выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-2112, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Челябинской области.

Виновнику ДТП повезло больше: он лечится дома. Фото: ГИБДД Челябинской области.

Виновнику ДТП повезло больше: он лечится дома. Фото: ГИБДД Челябинской области.

В результате столкновения 34-летний водитель второй машины и два его пассажира попали в больницу. Спасти мужчину не удалось.

Виновник аварии также получил травмы, но они легкие. Парня отправили лечиться амбулаторно.

Из-за аварии образовалась большая пробка Фото: Сергей ГРУШАКОВ

Из-за аварии образовалась большая пробкаФото: Сергей ГРУШАКОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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