Случайный участник ДТП у озера Еловое в Челябинской области скончался в больнице
Под вечер в среду, 1 июля, на автодороге Чебаркуль — Миасс лоб в лоб столкнулись две легковушки. В четверг, 2 июля, стало известно, что один из участников ДТП погиб в больнице.
Авария произошла на изгибе дороги. Фото: ГИБДД Челябинской области.
— Около семи часов вечера 21-летний водитель ВАЗ-2114 не удержал автомобиль на изгибе дороги и выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-2112, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Челябинской области.
Виновнику ДТП повезло больше: он лечится дома. Фото: ГИБДД Челябинской области.
В результате столкновения 34-летний водитель второй машины и два его пассажира попали в больницу. Спасти мужчину не удалось.
Виновник аварии также получил травмы, но они легкие. Парня отправили лечиться амбулаторно.
Из-за аварии образовалась большая пробкаФото: Сергей ГРУШАКОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU