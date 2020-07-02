2020-07-02T11:34:50+03:00
Общество

Райффайзенбанк снижает ставку рефинансирования кредитов

Райффайзенбанк снижает фиксированную ставку рефинансирования кредитов на 1,0 п.п.
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— Наше недавнее исследование показало, что большинство из тех, кто откладывал рефинансирование кредитов, ждали более выгодных тарифов. Мы рады предложить возможность облегчить финансовую нагрузку на понятных условиях по ставке 7,99%, — отметил руководитель направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Дмитрий Сивов. — У нас просто объединить в один до пяти займов, в том числе из разных банков, подобрав удобный размер ежемесячного платежа. Кроме финансовой выгоды, это возможность избавиться от дополнительных забот о том, как в разных банках не пропустить платеж и не испортить свою кредитную историю».

Более 80% сделок в Райффайзенбанке проходят полностью онлайн, без посещения отделения или встречи с представителем банка для подписания документов. А благодаря интеграции с сервисом «Цифровой профиль», доступным всем пользователям портала «Госуслуги», можно не только быстрее заполнять заявку на рефинансирование кредита, но и не предоставлять документы, подтверждающие занятость и доход.

Подробнее об условиях рефинансирования можно узнать на raif.ru.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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