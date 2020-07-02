2020-07-02T13:47:37+03:00
Общество

На чистейшем озере в Челябинской области запретили использовать катера

Если их двигатель не электрический и отравляет воду
Лидия ПЕСКОВА
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Моторки на бензине теперь под запретом.Моторки на бензине теперь под запретом.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер запретил использовать на озере Тургояк катера с двигателями внутреннего сгорания. Решение об этом вступает в силу 2 июля. Исключение сделали лишь для спасателей и надзорных ведомств, но и им — на время.

— Состояние озер в Челябинской области ежегодно ухудшается. Сказывается влияние высокой антропогенной нагрузки. Поэтому принимаются меры для их защиты. На озере Тургояк, которое по праву называют «жемчужиной Южного Урала», ведется постоянный мониторинг. По поручению губернатора ранее на его берегах запретили выделять новые участки под строительство, использовать фейерверки. Теперь принято решение запретить катера и лодки, работающие на бензине, — говорит заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Экскурсии на остров Веры также будут проводить только на таких плавсредствах, которые оборудованы электродвигателями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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