2020-07-02T15:23:40+03:00
Общество

Онлайн ресурс СберЗдоровье теперь доступен жителям жилого комплекса «50 мкр. Парковый»

Клиенты смогут обращаться за телеконсультацией к врачу бесплатно в течение года
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Теперь новоселы ЖК «50 мкр. Парковый» смогут пользоваться многофункциональным сервисом СберЗдоровье в течение всего года бесплатно. Такая возможность у жителей комплекса появилась благодаря расширению сотрудничества и подписанию договора о реализации услуг телемедицины между ресурсом СберЗдоровье, входящим в экосистему Сбербанка, и Южно-Уральской Корпорации жилищного строительства и ипотеки.

— Квалифицированная удаленная консультация врача является одним из наиболее удобных и безопасных сервисов для поддержания здоровья в условиях самоизоляции. Мы рады предоставить качественный социально важный сервис экосистемы Сбербанка клиентам нашего партнера. В рамках контракта предоставляется более 200 учетных записей к сервису «Все врачи on-line», — рассказал управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

— Рынок недвижимости активно развивается, меняя не только стандарты качества жилых комплексов, но и форматы клиентского сервиса. Мы надеемся, что возможности СберЗдоровьяпомогут новосёлам ЖК «50 мкр. Парковый» решить большую часть вопросов, касающихся здоровья, не выходя из дома. Телемедицина дает возможность без очного посещения клиники получать видео-консультации практикующих врачей, специалистов по диагностике на базе анализов жалоб пациента и предоставленных лабораторных исследований, — отмечает генеральный директор АО «ЮУ КЖСИ» Владимир Атаманченко.

Сервис СберЗдоровье создан на базе компании DocDoc, которая вошла в Группу компаний Сбербанк в 2017 году. На данном этапе компания сотрудничает более чем с 4000 частных клиник. Общее число клиентов DocDoc сегодня превышает 7,5 млн человек. Оборот компании с момента вхождения в экосистему Сбербанка вырос в десять раз — до 1,5 млрд рублей в год.

В условиях повышенной нагрузки на медицинскую инфраструктуру в стране и действующих ограничений на передвижение, связанных с пандемией коронавируса, телемедицина становится не просто актуальным сервисом, а жизненно необходимым. Через онлайн-ресурс СберЗдоровье жители России могут записаться на очный прием к врачу в частные клиники своего города, получить онлайн-консультацию с помощью телемедицины, обеспеченной медицинскими специалистами более 20 направлений; записаться к врачу по полису ДМС, вызвать врача на дом, записаться на диагностику, заказать комплексное обследование, вести свой дневник здоровья и даже позаботиться о своих питомцах с помощью ветеринарных услуг онлайн.

ПАО Сбербанк, генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

ИСТОЧНИК KP.RU

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