2020-07-02T20:34:35+03:00
Общество

Краевед из Челябинска требует прогнать людей на скейтах от памятника Курчатову

Из-за них уже пришлось ремонтировать постамент за 11 млн рублей
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Краевед полагает: если не убрать тех, кто катается здесь на скейте, монумент придется ремонтировать постоянно. Фото: Юрий Латышев.Краевед полагает: если не убрать тех, кто катается здесь на скейте, монумент придется ремонтировать постоянно. Фото: Юрий Латышев.
Изменить размер текста:

Челябинский краевед Юрий Латышев предлагает прогнать скейтеров и байкеров от объекта культурного наследия — памятника Курчатову, сообщает «Курс дела».

— Три дня назад отремонтировали постамент у памятника Курчатову. И мгновенно постамент облепили скейтеры. Прежний постамент они же разломали основательно. Сколько лет, месяцев или дней выдержит новый, отремонтированный за 11 млн. рублей? — приводят наши коллеги реплику возмущенного краеведа.

Но не все горожане поддерживают уважаемого человека, ведь других мест для катания в областном центре нет.

— Пока в городе нет скейт-парка, молодежь будет искать точки для катания. Лично я ничего страшного в катании у Курчатова не вижу. Общественные места должны принадлежать горожанам. С удовольствием буду поддерживать появление там цивилизованных точек общепита, приличных скамеек и лужаек. Тогда мы уйдем от мемориального прошлого, — считает челябинский журналист Александр Файрузов.

Краевед также предупреждает, что порча памятника Курчатову может преследоваться по ст. 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный житель Челябинска требовал у бригады скорой тест на коронавирус
Краевед из Челябинска требует прогнать людей на скейтах от памятника Курчатову
Погода в Челябинске 3 июля 2020: теплеют и дни, и ночи
В Челябинской области прошла серия землетрясений
ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс
Новую набережную в Челябинске будут проектировать архитекторы из Москвы
Челябинскую школу для слабовидящих детей раскрасят мастера граффити
В день голосования в челябинском гипермаркете украли два десятка масок
Челябинску и Магнитогорску присвоят звание «Город трудовой доблести»
Денежные переводы с карты Visa в Samsung Pay без комиссии
Онлайн ресурс СберЗдоровье теперь доступен жителям жилого комплекса «50 мкр. Парковый»
Возле университета в центре Челябинска запретили парковку
Клиент ВТБ получил первый B2C-перевод через СБП
Легковушка разнесла защитное ограждение на въезде в промзону Челябинска
Жители Челябинской области украли витамины на 5 миллионов в «Арианте»