Краевед из Челябинска требует прогнать людей на скейтах от памятника Курчатову

2 Июль 2020 2020-07-02T20:34:35+03:00

Краевед полагает: если не убрать тех, кто катается здесь на скейте, монумент придется ремонтировать постоянно. Фото: Юрий Латышев.

Из-за них уже пришлось ремонтировать постамент за 11 млн рублей

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Челябинский краевед Юрий Латышев предлагает прогнать скейтеров и байкеров от объекта культурного наследия — памятника Курчатову, сообщает «Курс дела».

— Три дня назад отремонтировали постамент у памятника Курчатову. И мгновенно постамент облепили скейтеры. Прежний постамент они же разломали основательно. Сколько лет, месяцев или дней выдержит новый, отремонтированный за 11 млн. рублей? — приводят наши коллеги реплику возмущенного краеведа.

Но не все горожане поддерживают уважаемого человека, ведь других мест для катания в областном центре нет.

— Пока в городе нет скейт-парка, молодежь будет искать точки для катания. Лично я ничего страшного в катании у Курчатова не вижу. Общественные места должны принадлежать горожанам. С удовольствием буду поддерживать появление там цивилизованных точек общепита, приличных скамеек и лужаек. Тогда мы уйдем от мемориального прошлого, — считает челябинский журналист Александр Файрузов.

Краевед также предупреждает, что порча памятника Курчатову может преследоваться по ст. 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

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ИСТОЧНИК KP.RU