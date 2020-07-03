Магнитогорский «Металлург» предложил доставить легионеров «Трактора» и «Автомобилиста» в Челябинскую область

3 Июль 2020 2020-07-03T13:47:15+03:00

"Трактор" планирует начать тренировки в Челябинске, а потом перебраться в Беларусь. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Границы закрыты из-за пандемии, а хоккеистам пора выходить из отпуска. Магнитогорский «Металлург» намерен доставить иностранных игроков в Россию спецрейсом. Об этом заявил ТАСС первый вице-президент клуба Сергей Ласьков.

— Мы организовали чартер для возвращения иностранцев, ведем переговоры с «Автомобилистом» и «Трактором», чтобы доставить и их игроков, — цитирует издание Сергея Ласькова.

Легионеры прибудут в Магнитогорск 8 июля. По приезду легионеры проведут двухнедельный карантин на спортбазе магнитогорской молодежки. Там есть хороший тренажерный зал и все условия. Соседние клубы пока ответа не дали.

Как сообщал ранее КП-Челябинск, «Трактор» сыграет в Уфе на Кубке Республики Башкортостан с 10 по 13 августа. Однако хоккейную общественность возмутил тот факт, что перед этим уфимский клуб собирается на сборы в Финляндию.

КСТАТИ

Согласно распоряжению правительства России, высококвалифицированным иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в России, будет разрешено однократно въехать в страну на основании особого списка. Иностранные спортсмены и тренеры могут вернуться в Россию при наличии необходимых документов.

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ИСТОЧНИК KP.RU