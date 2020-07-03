Магнитогорский «Металлург» предложил доставить легионеров «Трактора» и «Автомобилиста» в Челябинскую область
Границы закрыты из-за пандемии, а хоккеистам пора выходить из отпуска. Магнитогорский «Металлург» намерен доставить иностранных игроков в Россию спецрейсом. Об этом заявил ТАСС первый вице-президент клуба Сергей Ласьков.
— Мы организовали чартер для возвращения иностранцев, ведем переговоры с «Автомобилистом» и «Трактором», чтобы доставить и их игроков, — цитирует издание Сергея Ласькова.
Легионеры прибудут в Магнитогорск 8 июля. По приезду легионеры проведут двухнедельный карантин на спортбазе магнитогорской молодежки. Там есть хороший тренажерный зал и все условия. Соседние клубы пока ответа не дали.
Как сообщал ранее КП-Челябинск, «Трактор» сыграет в Уфе на Кубке Республики Башкортостан с 10 по 13 августа. Однако хоккейную общественность возмутил тот факт, что перед этим уфимский клуб собирается на сборы в Финляндию.
КСТАТИ
Согласно распоряжению правительства России, высококвалифицированным иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в России, будет разрешено однократно въехать в страну на основании особого списка. Иностранные спортсмены и тренеры могут вернуться в Россию при наличии необходимых документов.
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ИСТОЧНИК KP.RU