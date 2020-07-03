2020-07-03T16:08:10+03:00
Общество

«Кто-то скажет сумасшедшие, а кто-то позавидует»: жители Челябинской области обклеили Mitsubishi «бичпакетами»

«Съедобный» тюнинг взорвал соцсети
Валентина ВАГАНОВА
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Блогеры вывезли свою «лапшину» в город. Фото: instagram.com/galantmgnБлогеры вывезли свою «лапшину» в город. Фото: instagram.com/galantmgn
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Жителей Магнитогорска повеселил старенький Mitsubishi, обклеенный лапшой быстрого приготовления. В соцсетях его окрестили «бичмобиль», а сами авторы — местные блогеры — назвали «лапшина».

— Я тут с сынишкой Витей сделал машину из бичпакетов. И назвал ее #лапшина. Кто-то скажет что #дядявалера сумасшедший, а кто-то позавидует нашему творению! Вы никогда такое не видели. Машина полностью обклеена бичпакетами, — анонсировал ролик один из блогеров на Youtube.

Сначала парни обезжиривали поверхность машины, потом клеили двусторонний скотч и на него уже выкладывали лапшу. Для надежности проходились клеевым пистолетом.

Пользователи соцсетей переживают, как бы машина не попала под дождь. А другие шутят, что будет наоборот эффектнее, когда лапша размокнет и станет развеваться по ветру.

В Челябинской области обклеили машину лапшой быстрого приготовления.Видео: youtube.com/Дядя Валера

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Кто-то скажет сумасшедшие, а кто-то позавидует»: жители Челябинской области обклеили Mitsubishi «бичпакетами»
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