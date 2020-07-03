Бывший кандидат в губернаторы «метит» в депутаты Заксобрания

3 Июль 2020 2020-07-03T16:47:18+03:00

Свою агитационную кампанию он начал на улицах Миасса.

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Экс-кандидат в губернаторы Челябинской области Степан Фирстов начал кампанию по сбору подписей для выдвижения в депутаты Заксобрания региона. На центральных улицах Миасса появились палатки, в которых местные жители могут проголосовать за него. Кандидат в депутаты собирается баллотироваться от «Партия пенсионеров»».

Известно, что Фирстов является владельцем травматологических клиник «FMC». Также он был деловым партнером сериала «Интерны». В прошлом году Фирстов собирался участвовать в выборах губернатора Челябинской области. Но необходимое количество подписей для прохождения в следующий этап выборной гонки предоставить не смог. В результате избирком отклонил его заявку.

Выборы в Законодательное собрание Челябинской области начнутся 13 сентября. По их результатам выберут 60 депутатов, которые будут представлять интересы жителей региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU