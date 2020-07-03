Текслер поддержал помощь моногородам Южного Урала

3 Июль 2020 2020-07-03T17:24:21+03:00

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На встрече Госсовета обсуждались предложения для рассмотрения, в том числе предложения от рабочей группы Челябинской области. Кроме того, губернатор представил несколько инициатив по государственной поддержке предприятий.

Для развития внутрироссийской кооперации Алексей Текслер предложил создать специальные страницы для регионов в государственной информационной системе промышленности. Цифровая площадка ГИСП, по его мнению, является ключевым информационным инструментом реализации промышленной политики и предназначена для эффективного цифрового взаимодействия предприятий как с органами государственной власти, так и между собой. Инициатива главы региона позволит обмениваться информацией, а также эффективнее администрировать и выстраивать кооперационные цепочки между предприятиями всей страны.

— У нас 16 моногородов в области, они есть во всех промышленных регионах, и каждое градообразующее предприятие для моногорода является системообразующим, — отметил Алексей Текслер.

Увеличение лимитов федерального Фонда развития промышленности с 500 млн до 1 млрд рублей по программе «Проекты развития» позволит ускорить развитие экономики Челябинской области.в числе прочих предложений губернатора — снизить по конкретным проектам базовую ставку по займу на 3%, сейчас она составляет 5%.

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ИСТОЧНИК KP.RU