В Челябинске очистили Голубой карьер, который отдыхающие завалили мусором

3 Июль 2020 2020-07-03T20:12:38+03:00

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Живописный Голубом карьер находится в Челябинском городском бору, но отдых там портят множество свалок. Мусор оставляют после себя отдыхающие. Российский союз молодежи, минэкологии региона и компания «Полигон ТБО» провели там субботник.

Волонтеры не только убрали мусор, но и отсортировали его по позициям: пластик, стекло и смешанные отходы. На уборку территории у молодежи заняло около часа. Всего собрали более 200 кг отходов.

Весь собранный мусор отправится на переработку. Позже из него сделают строительные материалы, бумагу и даже одежду.

Организаторы субботника надеются, что очистка берега Голубого карьера станет началом цепи просветительских мероприятий, которые помогут жителям Южного Урала больше узнать о раздельном сборе мусора и процессах его сортировки и переработки.

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ИСТОЧНИК KP.RU