2020-07-03T20:12:38+03:00
Общество

В Челябинске очистили Голубой карьер, который отдыхающие завалили мусором

Всего волонтеры убрали больше 200 кг отходов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Живописный Голубом карьер находится в Челябинском городском бору, но отдых там портят множество свалок. Мусор оставляют после себя отдыхающие. Российский союз молодежи, минэкологии региона и компания «Полигон ТБО» провели там субботник.

Волонтеры не только убрали мусор, но и отсортировали его по позициям: пластик, стекло и смешанные отходы. На уборку территории у молодежи заняло около часа. Всего собрали более 200 кг отходов.

Весь собранный мусор отправится на переработку. Позже из него сделают строительные материалы, бумагу и даже одежду.

Организаторы субботника надеются, что очистка берега Голубого карьера станет началом цепи просветительских мероприятий, которые помогут жителям Южного Урала больше узнать о раздельном сборе мусора и процессах его сортировки и переработки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске очистили Голубой карьер, который отдыхающие завалили мусором
Погода в Челябинске на 4 июля 2020: жара и смог
Путин назначил нового зампредседателя Центрального райсуда Челябинска
ВТБ до сентября продлевает использование корпоративных карт с истекшим сроком действия
Графитисты напомнят о роли Челябинска в годы Великой Отечественной войны
Текслер поддержал помощь моногородам Южного Урала
Еще один легионер «Трактора» продлил контракт с клубом на три года
Бывший кандидат в губернаторы «метит» в депутаты Заксобрания
«Кто-то скажет сумасшедшие, а кто-то позавидует»: жители Челябинской области обклеили Mitsubishi «бичпакетами»
ВТБ предлагает новые онлайн-сервисы юридической поддержки
Сэкономили: в Челябинске дополнительно отремонтируют дороги на двух улицах
Житель Челябинска разбил электрический чайник о голову пасынка
В Челябинской области подросток порезал ножом своего приятеля
В Магнитогорске вынесли приговор отморозку, который изнасиловал и убил школьницу
Магнитогорский «Металлург» предложил доставить легионеров «Трактора» и «Автомобилиста» в Челябинскую область
Жителей Челябинска бесплатно научат создавать свои сайты
В Челябинске вынесли приговор грабителям-неудачникам, нападавшим на банки
В Челябинской области больше часа тушили магазины «Пятерочка» и «Светофор»
Гигантская надпись «Я дома» появится на набережной Миасса в Челябинске
В Челябинской области вынесли приговор менеджеру, оформлявшей кредиты на бывших клиентов
В Челябинске заплыв возле «Заячьего острова» закончился трагедией
Полиция опубликовала фото подозреваемого в поджоге бомжей в Челябинске
Корова-вирус и ковидиот: какими словами пополнился словарный запас челябинцев за время пандемии