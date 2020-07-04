2020-07-04T15:25:19+03:00
Общество

Челябинцы решили, как будет выглядеть ледовый городок в следующем году

За проект проголосовали 250 человек
Ангелина ЗАКИРОВА
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Челябинцы выбрали космическую тематикуЧелябинцы выбрали космическую тематикуФото: Михаил ФРОЛОВ
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На портале «Активный житель 74» прошло голосование, на котором челябинцы решили, что к Новому году на площади Революции возведут ледовый городок в космическом стиле. За это решение проголосовали 26,4% участников (250 человек). Тема «Челябинск космический», выбранная горожанами, посвящена 60-летию первого полета человека в космос.

Концепция «Поместье Деда Мороза» заняла второе место, набрав 232 «за» (24,5%). Также на выбор челябинцев были представлено еще 4 проекта: «Челябинск юбилейный», посвященный празднованию 285-летия города Челябинска (18,69); «Мир героев Агнии Барто», посвященный 115-летию со дня рождения автора (12,99%); «Богатыри России» (7,39%); «В мире животных», посвященный 120-летию со дня рождения Евгения Чарушина (8,03%).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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