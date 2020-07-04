Челябинский карикатурист рассказал о проблеме памятника Курчатову

4 Июль 2020 2020-07-04T17:10:09+03:00

Художник считает, что проблема решиться, когда для скейтеров сделают специальный парк

Скейтеры ни в чем не виноваты

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Челябинский художник-карикатурист Альберт Растяпин рассказал, что скейтеры, катающие по памятнику или объекту культурного наследия, не уникальное явление Челябинска, это происходит во многих городах.

— Подобная ситуация происходит не только в нашем городе. Может проблема в том, что нет условий(специальных ровных площадок) для любителей покататься на скейтах. Или можно сделать скейт-парк, и проблема решится? — говорит Альберт Растяпин.

Челябинский художник проиллюстрировал проблему скейтеров. Автор: Альберт Растяпин.

Своим мнением художник поделился после того, как челябинский краевед Юрий Латышев предложил прогнать скейтеров, которые разломали постамент памятника Курчатову.

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ИСТОЧНИК KP.RU