ЕГЭ в Челябинской области 2020: двух школьников удалили с экзамена за попытку списать

5 Июль 2020 2020-07-05T12:19:11+03:00

За школьниками следят в кабинете и по видекамерам. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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На этой неделе в Челябинской области стартовали выпускные экзамены для тех ребят, кто намерен поступать в вузы. И первый же день ЕГЭ стал провальным для двух выпускников. Бывших школьников удалили с экзамена за попытку списать.

— Благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в кабинетах, у школьника из Нагайбакского района заметили телефон, а у школьника из Магнитогорска — справочные материалы, — рассказал директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

Обоих выпускников удалили с экзамена.

Напомним, в этом году из-за коронавируса ЕГЭ отменили для большинства выпускников. Единый госэкзамен сдают только те ребята, кто собирается поступать в вуз. График экзаменов расписан почти на месяц, испытания завершатся лишь в первой декаде августа. На площадках школы предпринятые беспрецедентные меры безопасности, однако школьникам разрешили во время экзамена не надевать перчатки и маску.

Полное расписание ЕГЭ 2020 в Челябинской области смотрите в нашем отдельном материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU