2020-07-05T20:19:14+03:00
Общество

Карен Даллакян: Центр спасения диких животных откроют в Челябинской области

Место под экопарк уже нашли
Лидия ПЕСКОВА
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Один из пациентов фонда - львенок Симба. Фото: Кристина Высоцкая.Один из пациентов фонда - львенок Симба. Фото: Кристина Высоцкая.
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В Челябинской области откроют центр спасения диких животных, пострадавших от рук человека. Об этом со ссылкой на известного зоозащитника Карена Даллакяна сообщает сайт «Челябинск Сегодня».

— На следующей неделе мы идем смотреть территорию, — заявил Даллакян.

Сегодня фонд зоозащиты «Спаси меня», которым руководит Карен Даллакян, имеет собственный приют для животных. Он занимает небольшую территорию в черте Челябинска. Животные содержатся в клетках.

Новый центр займет около пяти гектаров земли. Он будет расположен на лоне природы, и животные смогут гулять. Для львенка Симбы, который недавно перенес сложную операцию, планируют обустроить бассейн, чтобы он мог поплавать и разработать больные суставы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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