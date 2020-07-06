2020-07-06T08:17:29+03:00
Общество

В Челябинской области несколько десятков домов оставили без горячей воды

О причинах и сроках отключения рассказали в администрации города
Сергей СОТНИКОВ
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Без воды придется сидеть почти два месяцаБез воды придется сидеть почти два месяцаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Карабаше больше чем на месяц отключили десятки домов от горячей воды. Как сообщили в администрации города, в это время будет проводиться ремонт теплосетей.

— С 3 июля под отключение попали дома на ул. Металлургов: № 10, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4,13а (ДШИ), 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 18, 19, 24а, 38, 5 (ФОК), 6, 9 (школа №1), 38. Также горячей воды не будет на ул. Ключевой, в домах № 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20а (здание налоговой инспекции), 22 (здание МВД), 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 29а и в доме № 27 по ул. Нахимова, — сообщили в мэрии.

Меры приняты в связи с реконструкцией тепловых сетей. Ориентировочно горячая вода вернется в дома 25 августа.

Отмечается, что четыре здания не снабжаются горячей водой уже с 15 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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