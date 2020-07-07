«Помогите круто спроектировать пространства»: жителей Челябинска просят высказать свое мнение по благоустройству скверов

7 Июль 2020 2020-07-07T08:00:39+03:00

Жителей спрашивают, что им не нравится в сквере сейчас, как бы они хотели проводить здесь время, что могло бы стать особенностью сквера и подчеркнуть его индивидуальность. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Власти просят челябинцев помочь с благоустройством скверов возле гостиницы «Виктория» на Северо-Западе и ДК Строителей на ЧМЗ. Эти зоны отдыха приведут в порядок в следующем году — так решили сами жители на общественном голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды». Какими должны стать скверы после ремонта, просят решить самих челябинцев.

— Скверы должны быть качественными и отвечать запросам жителей. Пройдя опросы, вы поможете нам понять, чего не хватает в скверах и как подчеркнуть их индивидуальность. Помогите нам круто спроектировать пространства, — обратились к жителям в городском управлении архитектуры.

Опрос про сквер возле гостиницы «Виктория» в Курчатовском районе можно найти здесь. Опрос про пространство возле ДК Строителей в Металлургическом районе — по этой ссылке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU