«Помогите круто спроектировать пространства»: жителей Челябинска просят высказать свое мнение по благоустройству скверов
Власти просят челябинцев помочь с благоустройством скверов возле гостиницы «Виктория» на Северо-Западе и ДК Строителей на ЧМЗ. Эти зоны отдыха приведут в порядок в следующем году — так решили сами жители на общественном голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды». Какими должны стать скверы после ремонта, просят решить самих челябинцев.
— Скверы должны быть качественными и отвечать запросам жителей. Пройдя опросы, вы поможете нам понять, чего не хватает в скверах и как подчеркнуть их индивидуальность. Помогите нам круто спроектировать пространства, — обратились к жителям в городском управлении архитектуры.
Опрос про сквер возле гостиницы «Виктория» в Курчатовском районе можно найти здесь. Опрос про пространство возле ДК Строителей в Металлургическом районе — по этой ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU