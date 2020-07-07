Алексей Текслер и президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыбников заключили соглашение

7 Июль 2020 2020-07-07T08:22:25+03:00

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в формате видеоконференцсвязи встретился с президентом Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексеем Рыбниковым, стороны договорились о сотрудничестве в области биржевой торговли.

Стороны обсудили перспективы продаж государственной древесины лесхозами региона на Бирже и предоставление мер господдержки сельхозтоваропроизводителям при покупке минеральных удобрений на торгах.

— Челябинская область активно развивает внешнеэкономическую деятельность, и один из приоритетов нашей экономической политики — развитие межрегиональных торговых связей. Мы активно ищем пути повышения экономического потенциала региона, и биржевые площадки для реализации различных продуктов нам интересны, особенно учитывая возможности дистанционных продаж в условиях пандемии, — отметил Алексей Текслер. — Но, прежде всего, это должно быть экономически выгодно субъектам — всем, кто участвует в экономической жизни региона.

Как отмечают эксперты, участие в Бирже имеет целый ряд преимуществ:

— закупки делают систему торговли прозрачной;

— способствуют формированию справедливой рыночной цены (прирост стоимости государственной древесины составит более 15%);

— защищают участников торгов от недобросовестных действий (действует система гарантий как для покупателя, так и для продавца);

— повышают экономическую эффективность лесхозов (увеличивают доходы в бюджет);

— полученные от продажи древесины средства лесхозы области могут направить на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов.

Также обсуждались возможности предоставления мер господдержки сельхозтоваропроизводителям при покупке минеральных удобрений на торгах. Сегодня южноуральские предприятия самостоятельно осуществляют закупки. Областной бюджет только компенсирует часть расходов, направляя субсидии.

— Считаем, что биржа может быть интересна также для наших аграриев тем, что является открытой и доступной площадкой для торгов, обеспечивающей финансовые гарантии и гарантии поставки товара, а самое главное, прозрачную систему ценообразования, — подчеркнул губернатор.

Отметим, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже лесоматериалами торгуют предприятия, представляющие 16 регионов Российской Федерации. Подписаны соглашения о сотрудничестве с 27 регионами в 6 Федеральных округах.

ИСТОЧНИК KP.RU