На Южном Урале объявили прием документов на должность руководителя Главного управления молодежной политики
В Челябинской области сегодня стартовал открытый конкурс на должность руководителя Главного управления молодежной политики. Об этом объявил губернатор Алексей Текслер во время обращения к Законодательному Собранию региона.
Как уточняют в правительстве региона, к участию в конкурсе допускаются кандидаты с высшим образованием, опытом государственной службы или работы на руководящих должностях в сфере молодежной политики.
Отбор будут проводить в два этапа: заочный — по документам, а после 24 июля — индивидуальные собеседования кандидатов с конкурсной комиссией.
К будущему руководителю Главного управления молодежной политики предъявляются следующие требования:
— высшее образование не ниже уровня специалитета (магистратуры);
— не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы или опыт работы на руководящих должностях с молодежными объединениями, ассоциациями;
— знание устройства принципов системы регулирования молодежной политики в РФ и Челябинской области, цели, задачи, пути реализации государственной молодежной политики, владеть инструментами финансового менеджмента, контрактной системы.
— Результат открытого конкурса будет размещен на официальных сайтах губернатора Челябинской области и правительства Челябинской области, — сообщили в пресс-службе главы региона.
ИСТОЧНИК KP.RU