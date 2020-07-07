Губернатор проверил качество помощи копейским «почечникам»

7 Июль 2020 2020-07-07T09:51:20+03:00

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Центр амбулаторного диализа ООО «ЦАД 74» в Копейске — одна из медицинских организаций, бесплатно, по полису ОМС, оказывающих помощь пациентам с хронической болезнью почек. Глава региона проверил, как тут лечат 55 постоянных «клиентов».

Как сообщили губернатору руководители ЦАД74, отделение те оснащено отечественными аппаратами «Искусственная почка», созданными на базе японских технологий, а также материалами и техникой от предприятий-участников НП «Уральский биомедицинский кластер».

— Диализный центр работает по государственным тарифам Фонда обязательного медицинского страхования, то есть для жителей это абсолютно бесплатное лечение, так же, как в любой государственной больнице. Мы в этом году существенно увеличили финансирование здравоохранения в регионе. Также и федеральное финансирование в этом году увеличено, — заявил Алексей Текслер. — Важно, что у нас появляются и частные инвесторы, которые вкладывают в медицину и работают по государственным тарифам. Будем продолжать работу с бизнесом в этом направлении.

Глава региона также обсудил с учредителями структурного подразделения возможность постройке еще одного центра в Варне. По мнению Алексея Текслера, для граждан важно не только качественное, но и близкое к дому лечение.

Добавим, в регионе на сегодня зарегистрировано 1354 пациентов, больных хронической почечной недостаточностью. В Челябинской области работает 18 отделений и центров гемодиализа: в Аше, Сатке, Златоусте, Кыштыме, Озерске, Миассе, Копейске, Еманжелинске, два в Троицке, три в Магнитогорске и пять в Челябинске.

ИСТОЧНИК KP.RU